Сафонов в 2 последних матчах не пропустил, отразив 14 ударов

Если будет стабильным - станет одним из великих вратарей России - и не только России. Надо было Зениту подсуетиться, когда там была заминка. С другой стороны - это прямое достижение Галицкого, который его вырастил.
Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов не пропустил в двух последних своих встречах. Количество отраженных ударов в этих играх – 14.
Девять из них Сафонов отразил во встрече РПЛ против ЦСКА (0:0), пять – против Словакии (1:0) в отборе ЧМ-2022.
- Словаки пробили по воротам 25 раз.
- На счету 22-летнего Сафонова уже 4 матча за сборную.
- Сафонов – самый дорогой российский вратарь (14 миллионов евро).