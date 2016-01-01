Сафонов в 2 последних матчах не пропустил, отразив 14 ударов

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов не пропустил в двух последних своих встречах. Количество отраженных ударов в этих играх – 14.

Девять из них Сафонов отразил во встрече РПЛ против ЦСКА (0:0), пять – против Словакии (1:0) в отборе ЧМ-2022.