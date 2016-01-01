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    Сафонов в 2 последних матчах не пропустил, отразив 14 ударов

    Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов не пропустил в двух последних своих встречах. Количество отраженных ударов в этих играх – 14.

    Девять из них Сафонов отразил во встрече РПЛ против ЦСКА (0:0), пять – против Словакии (1:0) в отборе ЧМ-2022.

    • Словаки пробили по воротам 25 раз.
    • На счету 22-летнего Сафонова уже 4 матча за сборную.
    • Сафонов – самый дорогой российский вратарь (14 миллионов евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10956

      житель СПб 45 минут назад

      Если будет стабильным - станет одним из великих вратарей России - и не только России. Надо было Зениту подсуетиться, когда там была заминка. С другой стороны - это прямое достижение Галицкого, который его вырастил.

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