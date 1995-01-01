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    Яровинский: «Конечно, мы в ЦСКА шутили, что Думбия старше своего записанного возраста. Он клялся и божился, что нет»

    Бывший функционер ЦСКА Олег Яровинский рассказал, как в клубе относились к слухам, что форвард Сейду Думбия в действительности старше, чем у него записано в паспорте. Ивуариец их опровергал.

    «Конечно, мы шутили в ЦСКА над Думбия, что он старше записанного возраста. Думбия клялся и божился, что нет. Я до сих пор точно не знаю, старше он или нет.

    В современных условиях (восстановление, фармакология) игровой возраст футболистов будет расти, они будут играть дольше, чем раньше», – убежден функционер.

    • Яровинский сейчас работает спортивным директором «Рубина».
    • 33-летний Думбия с лета без клуба.
    • Он трижды становился чемпионом России.

    Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста»

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    Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой

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