Яровинский: «Конечно, мы в ЦСКА шутили, что Думбия старше своего записанного возраста. Он клялся и божился, что нет»

Бывший функционер ЦСКА Олег Яровинский рассказал, как в клубе относились к слухам, что форвард Сейду Думбия в действительности старше, чем у него записано в паспорте. Ивуариец их опровергал.

«Конечно, мы шутили в ЦСКА над Думбия, что он старше записанного возраста. Думбия клялся и божился, что нет. Я до сих пор точно не знаю, старше он или нет.

В современных условиях (восстановление, фармакология) игровой возраст футболистов будет расти, они будут играть дольше, чем раньше», – убежден функционер.

Яровинский сейчас работает спортивным директором «Рубина».

33-летний Думбия с лета без клуба.

Он трижды становился чемпионом России.

Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста»