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    «Зенит» не собирается увольнять Радимова

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не покинет свой пост в ближайшее время.

    Сегодня появилась информация о возможной отставке 45-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов, однако источник «Р-Спорт» опроверг эти данные.

    «Слухи об отставке это какой-то вброс. У Радимова полный кредит доверия от руководства клуба», – сообщил источник.

    • Радимов возглавляет «Зенит-2» с 2018 года.
    • Сейчас команда идет на 16-м месте в таблице группы 2 ФНЛ-2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1460

      serglider 19 минут назад

      Родимов был некудышним игрочишкой, стал некудышним трениришкой))) Да и как человек редкостное г... Судя по его активности на канале эксканделаки тв, грезит мечтой стать у руля какого-нибудь клуба РПЛ)))

      0
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      Рейтинг: +333

      БОМЖАРНИК 29 минут назад

      К Сережке Семаку его в пару,нам хоть веселее будет и ржачь каждый день.

      0
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      Рейтинг: +2940

      ySS 1 час назад

      "Такая корова нужна самому")

      0
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      Рейтинг: +25465

      Боцман59rus 1 час назад

      _ Питеру по факту не нужен Зенит2, как и Спартаку, а вот свой человек, чтобы не трепался и вопросов не задавал, на вес золота.Надо понимать что результат вторых команд никому не нужен, раньше хоть раз в пятилетку по 1-2 игрока выдавали первой команде, но сейчас и здесь тишина, а зачем, финансирование стабильное, самим зарабатывать не нужно, кого надо купят, цены приемлимые, стартуют от 50.т ₽

      4
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      Рейтинг: +2846

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А зря.

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      Рейтинг: +4656

      Павелий > Иван Петров 1986 1 час назад

      Его надо не просто уволить, а с волчьим билетом и послать на ...

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      Рейтинг: +2846

      Иван Петров 1986 > Павелий 2 минуты назад

      Очень пакостный человек, такие бомжам и нужны.

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      Рейтинг: +52854

      portero 1 час назад

      Радимов умело опускает Зенит-2 , все ниже и ниже, это уже не кредит доверия, а мафия, нулевой мудак, типо тренер убивает молодежь, кого он может вырастить????

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