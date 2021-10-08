«Зенит» не собирается увольнять Радимова

Родимов был некудышним игрочишкой, стал некудышним трениришкой))) Да и как человек редкостное г... Судя по его активности на канале эксканделаки тв, грезит мечтой стать у руля какого-нибудь клуба РПЛ)))
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не покинет свой пост в ближайшее время.
Сегодня появилась информация о возможной отставке 45-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов, однако источник «Р-Спорт» опроверг эти данные.
«Слухи об отставке это какой-то вброс. У Радимова полный кредит доверия от руководства клуба», – сообщил источник.
- Радимов возглавляет «Зенит-2» с 2018 года.
- Сейчас команда идет на 16-м месте в таблице группы 2 ФНЛ-2.