Погба: «Постоянно общаюсь с экс-партнерами по «Ювентусу». Хочу закончить сезон в «МЮ», а там посмотрим»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал возможное возвращение в «Ювентус».
«Я постоянно общаюсь с моими бывшими партерами по «Ювентусу», например, с Дибалой. Пока я в «МЮ», у меня еще год контракта. Хочу удачно закончить сезон, а там посмотрим», – сказал Погба.
- Погба играл за «Ювентус» с 2012 по 2016-й год.
- Сообщалось, что он хочет продлить контракт с «МЮ».
- В текущем сезоне хавбек сделал 7 ассистов в 9 матчах.
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