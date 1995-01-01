Погба: «Постоянно общаюсь с экс-партнерами по «Ювентусу». Хочу закончить сезон в «МЮ», а там посмотрим»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал возможное возвращение в «Ювентус».

«Я постоянно общаюсь с моими бывшими партерами по «Ювентусу», например, с Дибалой. Пока я в «МЮ», у меня еще год контракта. Хочу удачно закончить сезон, а там посмотрим», – сказал Погба.