Заболотный, Дзюба, Соболев и Головин попали в рейтинг самых значимых футболистов мира по версии журнала World Soccer

Дзюба: «Лучший бомбардир и главный человек России».

Дзюба: «Лучший бомбардир и главный человек России».

Головин: «Нужно оправдывать авансы, выданные после ЧМ-2018».

Головин: «Нужно оправдывать авансы, выданные после ЧМ-2018».

Заболотный: «Ключевой фактор выхода