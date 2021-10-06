Заболотный, Дзюба, Соболев и Головин попали в рейтинг самых значимых футболистов мира по версии журнала World Soccer

Авторитетный журнал World Soccer представил рейтинг самых значимых футболистов мира.
В топ-500 попали четыре российских футболиста – Артем Дзюба («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Александр Соболев («Спартак»).
Каждому игроку была дана краткая характеристика.
- Дзюба: «Лучший бомбардир и главный человек России».
- Головин: «Нужно оправдывать авансы, выданные после ЧМ-2018».
- Заболотный: «Ключевой фактор выхода «Сочи» в квалификацию еврокубков. Заслужил возвращение в ЦСКА в виде награды»
- Соболев: «Высокий форвард, наследник Дзюбы из Сибири».
В рейтинг также вошли еще три представителя РПЛ – Хвича Кварацхелия («Рубин»), Сердар Азмун и Вильмар Барриос (оба – «Зенит»).
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»