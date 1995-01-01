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    Заболотный, Дзюба, Соболев и Головин попали в рейтинг самых значимых футболистов мира по версии журнала World Soccer

    Авторитетный журнал World Soccer представил рейтинг самых значимых футболистов мира.

    В топ-500 попали четыре российских футболиста – Артем Дзюба («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Александр Соболев («Спартак»).

    Каждому игроку была дана краткая характеристика.

    • Дзюба: «Лучший бомбардир и главный человек России».
    • Головин: «Нужно оправдывать авансы, выданные после ЧМ-2018».
    • Заболотный: «Ключевой фактор выхода «Сочи» в квалификацию еврокубков. Заслужил возвращение в ЦСКА в виде награды»
    • Соболев: «Высокий форвард, наследник Дзюбы из Сибири».

    В рейтинг также вошли еще три представителя РПЛ – Хвича Кварацхелия («Рубин»), Сердар Азмун и Вильмар Барриос (оба – «Зенит»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2108

      R_a_i_n 3 минуты назад

      Наркоманы что ли???

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      Рейтинг: +14544

      Garrincha58 11 минут назад

      совсем охренеть куда мир катится

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      Рейтинг: +3402

      Дедуктор 25 минут назад

      Дзюба - главный человек. Зе - легенда. Головин как игрочишка, не спешащий оправдывать авансы. Как бы, да! Но прощелыга в чепчике некто Соболь с какого тут припеку? Наследник главного человека? Несерьезно!

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      Рейтинг: +9931

      Вомбат 31 минуту назад

      Конечно, Уорлд Соккер лучше всех знает кто в России главный. А наши болельщики все бухтят: Рукаку да Рукаку. Или как сегодня в передовице Советского Спорта -- Лукалу.

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      Рейтинг: +5202

      sochi-2013 36 минут назад

      Ща дзюбафобы и дядьколюбы оторвутся!

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      Рейтинг: +817

      Блямба 42 минуты назад

      Зе явно в пятёрке...

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      Рейтинг: +590

      99-й 47 минут назад

      А места то какие?

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      Рейтинг: +7462

      FanatSerj 47 минут назад

      Да Головин, ну ладно Дзюба, остальные сильно авансом, возможно который и не оправдается.

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