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  • Заболотный, Дзюба, Соболев и Головин попали в рейтинг самых значимых футболистов мира по версии журнала World Soccer

Заболотный, Дзюба, Соболев и Головин попали в рейтинг самых значимых футболистов мира по версии журнала World Soccer

6 октября 2021, 17:59
25

Авторитетный журнал World Soccer представил рейтинг самых значимых футболистов мира.

В топ-500 попали четыре российских футболиста – Артем Дзюба («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Александр Соболев («Спартак»).

Каждому игроку была дана краткая характеристика.

  • Дзюба: «Лучший бомбардир и главный человек России».
  • Головин: «Нужно оправдывать авансы, выданные после ЧМ-2018».
  • Заболотный: «Ключевой фактор выхода «Сочи» в квалификацию еврокубков. Заслужил возвращение в ЦСКА в виде награды»
  • Соболев: «Высокий форвард, наследник Дзюбы из Сибири».

В рейтинг также вошли еще три представителя РПЛ – Хвича Кварацхелия («Рубин»), Сердар Азмун и Вильмар Барриос (оба – «Зенит»).

Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Монако Спартак Рубин Дзюба Артем Заболотный Антон Азмун Сердар Головин Александр Соболев Александр Барриос Вильмар Кварацхелия Хвича
Комментарии (25)
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Блямба
1633533415
Зе явно в пятёрке...
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sochi-2013
1633533778
Ща дзюбафобы и дядьколюбы оторвутся!
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R_a_i_n
1633535746
Наркоманы что ли???
Ответить
paracetamol
1633536901
Дзюба: «Лучший бомбардир и главный человек России». Поняли свинки, кто такой Дзюба? Так что сидите и не хрюкайте, тупые рылы!
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Из Твери Леха
1633538054
Почему так смешно)) Туда бы еще Зобнина - великолепный распасовщик Евро-2020
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insider_retro
1633540031
Составлением подобных топов журналы теряют авторитет :)))
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nik55
1633540683
Авторитетный журнал----спонсор газсрем и главный редактор рукоблуд
Ответить
OOOVVV.
1633543163
Чего только не придумают журналюги, главное пукнуть, на пузыри внимания нет.
Ответить
portero
1633543203
Такие Рейтинги это шняга....
Ответить
Plyash
1633546399
Порнуха самая настоящая,честное слово.Четыре павлина с красивыми хвостами,а под хвостами обычная куриная жопа. Откуда вообще берётся такая чушь...
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