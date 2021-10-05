Форвард «Рейнджерс» Сакала – о «Спартаке»: «Погода была главной сложностью, но я сражался»

Нападающий «Рейнджерс» Фэшн Сакала вспомнил период выступления за «Спартак».

«Погода была главной сложностью. Когда я перешел в «Спартак», думаю, у меня также были трудности со стилем игры.

Я никогда не ходил в академии и не практиковался в некоторых вещах. Я немного отставал, но когда приехал в «Спартак», то начал заниматься индивидуальной подготовкой.

Видел, что становлюсь все лучше и лучше, и продолжал тренироваться. Был прогресс в игре. У меня не было выбора, я должен был продолжать сражаться и верить в себя», – сказал Сакала.