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    Форвард «Рейнджерс» Сакала – о «Спартаке»: «Погода была главной сложностью, но я сражался»

    Нападающий «Рейнджерс» Фэшн Сакала вспомнил период выступления за «Спартак».

    «Погода была главной сложностью. Когда я перешел в «Спартак», думаю, у меня также были трудности со стилем игры.

    Я никогда не ходил в академии и не практиковался в некоторых вещах. Я немного отставал, но когда приехал в «Спартак», то начал заниматься индивидуальной подготовкой.

    Видел, что становлюсь все лучше и лучше, и продолжал тренироваться. Был прогресс в игре. У меня не было выбора, я должен был продолжать сражаться и верить в себя», – сказал Сакала.

    • Замбиец принадлежал «Спаратку» с 2017 по 2018-й год.
    • Сакала не провел ни одного матча за основу «Спартака».
    • Он забил 10 голов и отдал 2 ассиста в 35 матчах за «Спартак-2».

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    Источник: InsideFootball

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