Журналист Егоров: «Локомотив» пытается снизить неустойку Николичу. Тренер хочет 3 миллиона

«Локомотив» пытается снизить сумму неустойки за досрочный разрыв контракта с главным тренером Марко Николичем, сообщает журналист Сергей Егоров со ссылкой на «РБ-Спорт».

Сумма компенсации составляет 3 миллиона евро. Николич желает получить ее в полном объеме.