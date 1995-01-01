Журналист Егоров: «Локомотив» пытается снизить неустойку Николичу. Тренер хочет 3 миллиона

Пусть желает! Хотеть не вредно! А надо спросить у Николича, за время работы в Локо каких выдающихся результатов он достиг, чего не могли добится его предшественники. Может чемп или лигу чемп выйграл. Так если он не чего особенного не показал и видемо показать не сможет может как человек чести он должен сам уйти. Нет еще ему компенсацию подавай!
«Локомотив» пытается снизить сумму неустойки за досрочный разрыв контракта с главным тренером Марко Николичем, сообщает журналист Сергей Егоров со ссылкой на «РБ-Спорт».
Сумма компенсации составляет 3 миллиона евро. Николич желает получить ее в полном объеме.
- Николич возглавлял «Локо» с мая 2020 года.
- В последних 5 матчах команда ни разу не победила.
- Отставка Николича ожидается в ближайшие дни.