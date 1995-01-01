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    Журналист Егоров: «Локомотив» пытается снизить неустойку Николичу. Тренер хочет 3 миллиона

    «Локомотив» пытается снизить сумму неустойки за досрочный разрыв контракта с главным тренером Марко Николичем, сообщает журналист Сергей Егоров со ссылкой на «РБ-Спорт».

    Сумма компенсации составляет 3 миллиона евро. Николич желает получить ее в полном объеме.

    • Николич возглавлял «Локо» с мая 2020 года.
    • В последних 5 матчах команда ни разу не победила.
    • Отставка Николича ожидается в ближайшие дни.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +78

      Форвард 79 31 минуту назад

      Пусть желает! Хотеть не вредно! А надо спросить у Николича, за время работы в Локо каких выдающихся результатов он достиг, чего не могли добится его предшественники. Может чемп или лигу чемп выйграл. Так если он не чего особенного не показал и видемо показать не сможет может как человек чести он должен сам уйти. Нет еще ему компенсацию подавай!

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      Рейтинг: +21554

      vladimir-7 > Форвард 79 10 минут назад

      Все зависит от того, что записано в договоре при приеме на
      работу, но Николич не дурачок, раз требует свое и Локо должен
      оплатить неустойку, это ведь клуб рвет контракт, а не Николич.

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      Рейтинг: +78

      Форвард 79 > vladimir-7 5 минут назад

      Да юридически я все понимаю. Я про отношение этих рвачей. Прежде чем требовать спроси себя, а заслуживаеш ли ты этого!

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