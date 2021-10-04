Джикия: «Сейчас у «Спартака» пошла серия побед. Дай бог, чтобы она продолжалась»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о последних результатах своей команды.

«Я буду говорить без громких слов. Очень рад, что мы победили. Одержали очередную победу. На сегодняшний день это самое главное.

Впереди у нас небольшая пауза. Кто-то отдохнет, а кто-то поедет в сборную. Сегодня было самое главное – победить «Ахмат» на выезде, что команда и сделала.

«Спартак» становится лучше? Опять же без громких слов. Может, становится. Самое главное, что вы и я заметили, как «Спартак» начал побеждать от игры к игре. Сейчас пошла серия. Дай бог, что она будет продолжаться», – сказал Джикия.