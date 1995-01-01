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    Джикия: «Сейчас у «Спартака» пошла серия побед. Дай бог, чтобы она продолжалась»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о последних результатах своей команды.

    «Я буду говорить без громких слов. Очень рад, что мы победили. Одержали очередную победу. На сегодняшний день это самое главное.

    Впереди у нас небольшая пауза. Кто-то отдохнет, а кто-то поедет в сборную. Сегодня было самое главное – победить «Ахмат» на выезде, что команда и сделала.

    «Спартак» становится лучше? Опять же без громких слов. Может, становится. Самое главное, что вы и я заметили, как «Спартак» начал побеждать от игры к игре. Сейчас пошла серия. Дай бог, что она будет продолжаться», – сказал Джикия.

    • «Спартак» выиграл три матча подряд.
    • Это лучшая серия команды после назначения Руя Витории на пост главного тренера.
    • Следующий соперник москвичей – «Динамо». Игра состоится 17 октября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8465

      playsh 1 час назад

      Балабол Джи,кто тебя тянет за язык?Три победы это не серия,это просто удача и везение.Работай лучше и болтай поменьше,капитан.

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      Рейтинг: +22749

      slavutiq70 1 час назад

      Парни пока вы сыграли только с командами из низа (Наполи не беру в расчёт речь об РПЛ) . а впереди игры с теме кто верху Динамо . Зенит . Локо . Краснодар ...вот после этих игр и посмотрим что нам даст бог а что нет ....

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