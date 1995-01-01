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    РПЛ. Ежов принес «Крыльям Советов» гостевую победу над «Динамо»

    «Динамо» уступило «Крыльям Советов» и упустило шанс приблизиться к лидирующему «Зениту». У самарцев забил Роман Ежов.

    «Крылья Советов» поднялись на десятое место, догнав «Спартак».

    Самарцы победили «Динамо» в гостях впервые с 2016 года.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ежов, 23.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин (Н‘Жи, 72), Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро (Игбун, 83), Грулeв (Тюкавин, 56).

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Зеффан, Зиньковский (Липовой, 73), Пруцев (Якуба, 90+2), Ежов (Пиняев, 90+1), Иванисеня, Сергеев (Цыпченко, 90+5), Глушенков (Сарвели, 73).

    Предупреждения: Макаров, 11; Захарян, 72 – Чернов, 30; Ломаев, 65; Якуба, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии48
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      Рейтинг: +9857

      Cleaner 2 минуты назад

      Динамо начало движение к соответствующему его уровню месту в турнирной таблице.

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      Рейтинг: +327

      semm 5 минут назад

      Жутко талантливые пошли молодёжные команды ХЕЗ может следующий сезон чемпионом будет не Зенит, а молодежь Динамо, НН, КС, и Рубина?

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      Рейтинг: +7444

      FanatSerj 19 минут назад

      Что то Динамо абсолютно без волевое было, проигрывая всю игру даже не пыталась как то поменять свой настрой, что харе дурачка валять и смеяться, а пора результат делать.
      С Нижним совсем другое поражение было, видно что команда билась и пыталась перевернуть игру, а тут какое то равнодушие, достаточно малое количество ударов посмотреть.
      А Крылья молодцы чётко выполняли план на игру и регулярно проводило контр. атаки, которые были опаснее чем всё что могло создать Динамо. Заслуженно победили и были ближе ко второму голу, чем к ничьей.

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      Рейтинг: +17133

      derrik2000 20 минут назад

      По моему мнению, судья правильно добавил ещё несколько минут к ранее добавленным 3-м минутам 2-го тайма: сначала два игрока Крыльев лежали на поле, и им товарищи помогали справиться с судорогами ног, да и две замены у Крыльев.
      Так что - "усё верно, усё правильно". ))

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      Рейтинг: +2029

      волчарик 24 минуты назад

      Становится скучно комментировать,играть не умеете но газпром все купил.

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      Рейтинг: +3359

      Дедуктор 29 минут назад

      Выздоравливает, что ли, российский футбол? Два подряд матча, совсем непохожих на шоу ленивых пешеходов.

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      Рейтинг: +9849

      Вомбат > Дедуктор 21 минуту назад

      Нет, не выздоравливает. И выздоравливать сам по себе без причин не может. Росфутбол деградирует не в соревновательности, а в качестве. По соревновательности наши лига то ли 7-я то ли 8-я в Европе, а по силе где-то 14-15. Впрочем, в первой половине сезона у нас соревновательность всегда зашкаливает. Весной, когда многое становится на свои места, накал уменьшается.

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      Рейтинг: +22492

      slavutiq70 > Дедуктор 7 минут назад

      Какой выздоравливает . если уже сейчас вопрос о чемпионстве практически решён . да новички в этом году достойные пришли что КС что НН .. а может просто команды РПЛ совсем деградировали . что новички дерут их..

      0
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      Рейтинг: +13416

      paracetamol 32 минуты назад

      Молодцы КС. Сергеева с Ежовым в сборную! Хватит Валере на старье паразитировать.

      2
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      Рейтинг: +1833

      morgan59 33 минуты назад

      Ай да Крылышки ай да молодцы

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      Рейтинг: +1567

      Sviro 34 минуты назад

      Принёс и правильно сделал!!! Атакующий футбол надо культивировать!! С Победой!! Удачи!!

      2
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      Рейтинг: +71

      Спартак Энгельс. 35 минут назад

      Молодцы Самарцы и Нижний . завтра ещё Ахмат натянет голубых и тур удался .

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      Рейтинг: +17346

      JTherry > Спартак Энгельс. 29 минут назад

      чем ты укололся? завтра Спартак будет чаек пить в Грозном...)

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