РПЛ. Ежов принес «Крыльям Советов» гостевую победу над «Динамо»

«Динамо» уступило «Крыльям Советов» и упустило шанс приблизиться к лидирующему «Зениту». У самарцев забил Роман Ежов.

«Крылья Советов» поднялись на десятое место, догнав «Спартак».

Самарцы победили «Динамо» в гостях впервые с 2016 года.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ежов, 23.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин (Н‘Жи, 72), Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро (Игбун, 83), Грулeв (Тюкавин, 56).

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Зеффан, Зиньковский (Липовой, 73), Пруцев (Якуба, 90+2), Ежов (Пиняев, 90+1), Иванисеня, Сергеев (Цыпченко, 90+5), Глушенков (Сарвели, 73).

Предупреждения: Макаров, 11; Захарян, 72 – Чернов, 30; Ломаев, 65; Якуба, 90+6.

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