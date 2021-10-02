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  • РПЛ. Ежов принес «Крыльям Советов» гостевую победу над «Динамо»

РПЛ. Ежов принес «Крыльям Советов» гостевую победу над «Динамо»

2 октября 2021, 18:26
63

«Динамо» уступило «Крыльям Советов» и упустило шанс приблизиться к лидирующему «Зениту». У самарцев забил Роман Ежов.

«Крылья Советов» поднялись на десятое место, догнав «Спартак».

Самарцы победили «Динамо» в гостях впервые с 2016 года.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ежов, 23.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин (Н‘Жи, 72), Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро (Игбун, 83), Грулeв (Тюкавин, 56).

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Зеффан, Зиньковский (Липовой, 73), Пруцев (Якуба, 90+2), Ежов (Пиняев, 90+1), Иванисеня, Сергеев (Цыпченко, 90+5), Глушенков (Сарвели, 73).

Предупреждения: Макаров, 11; Захарян, 72 – Чернов, 30; Ломаев, 65; Якуба, 90+6.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов Ежов Роман
Комментарии (63)
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slavа0508
1633188419
С победой Крылышки !!! молодцы обыграли одного из лидеров...хорошие в этом году у нас дебютанты не кому просто так не чего не отдают ...Ну а Динамо как я и думал не смогут конкурировать с Зенитом .
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Spirit_78
1633188519
Такое чувство, что судья решил продолжать матч до того, как Динамо сравняет. Вместо 3 добавленных сыграли 7.
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slavа0508
1633188544
Я что то не понял в конце судья что изобразил . при добавленных 3 минутах дал играть 7 минут ...что хотел Динамо от поражения спасти ???
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GoLenaStop
1633188842
Браво, Ежик! Молодес, Ломаев! Классно сыграно, клуб КрыСов! Победа по делу и заслужено, невзирая на действия судьи по затяжке времени. С победой, волжане!!! С ув.
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NewLife
1633188877
Мне очень нравится, как играют Крылышки, их выход из обороны по центру через открывающегося опорника, смелые вертикальные пасы в борьбу, открывание быстрых напов за спину защитников. Спасибо Осинькину за то, что команда играет в футбол, а не в "бей-беги забрасывай на столба".
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JTherry
1633189120
Осинькин классную команду создал, молодую, играющую с огоньком... помню, как они "водолазов" и на Кубок "утопили", а теперь очередь настала - и в чемпионате... молодцы, ребята, с победой!!!
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derrik2000
1633189147
Если бы команды играли, ну, допустим, в зелёных и чёрных футболках и не было комментатора и крупных планов, то, пожалуй, затруднился ответить на вопрос, кто - хозяева поля, а кто - гости и кто на 2-м месте, а кто - на 11-м. Крылья - большие молодцы. А уверенно-то как играли до самого конца!!!??? Гол Ежова - классика от лучших игроков ТОП-5 чемпионатов.
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paracetamol
1633189392
Молодцы КС. Сергеева с Ежовым в сборную! Хватит Валере на старье паразитировать.
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Fnatiik91
1633192027
однако крылья выдали хорошую уверенную игру.вообще показывают симпатичный футбол приятно наблюдать
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Frankfurt Am Main
1633193385
Всегда симпатизировал Крыльям, браво с победой ребята..
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