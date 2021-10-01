Онопко: «Я против лимита и за то, чтобы приезжали качественные легионеры»

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделился мыслями о лимите на легионеров в РПЛ.
«Я против лимита. Могу объяснить: это конкуренция. Я видел, как росли молодые армейцы в ЦСКА рядом с иностранными футболистами.
Но я за то, чтобы приезжали качественные легионеры. Я говорил про пример Англии – там надо 85% матчей сыграть [за сборную], чтобы попасть в их чемпионат.
Или я предложил свой вариант. Конечно, можно разные схемы выбрать. Выбрать пять самых сильных чемпионатов – Италия, Испания, Франция, Англия, Германия, – если оттуда футболист приезжает, он не будет считаться легионером. Чтоб приезжали качественные легионеры», – сказал Онопко.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»