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    Онопко: «Я против лимита и за то, чтобы приезжали качественные легионеры»

    Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделился мыслями о лимите на легионеров в РПЛ.

    «Я против лимита. Могу объяснить: это конкуренция. Я видел, как росли молодые армейцы в ЦСКА рядом с иностранными футболистами.

    Но я за то, чтобы приезжали качественные легионеры. Я говорил про пример Англии – там надо 85% матчей сыграть [за сборную], чтобы попасть в их чемпионат.

    Или я предложил свой вариант. Конечно, можно разные схемы выбрать. Выбрать пять самых сильных чемпионатов – Италия, Испания, Франция, Англия, Германия, – если оттуда футболист приезжает, он не будет считаться легионером. Чтоб приезжали качественные легионеры», – сказал Онопко.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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