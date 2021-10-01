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  • Онопко: «Я против лимита и за то, чтобы приезжали качественные легионеры»

Онопко: «Я против лимита и за то, чтобы приезжали качественные легионеры»

1 октября 2021, 17:42
7

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделился мыслями о лимите на легионеров в РПЛ.

«Я против лимита. Могу объяснить: это конкуренция. Я видел, как росли молодые армейцы в ЦСКА рядом с иностранными футболистами.

Но я за то, чтобы приезжали качественные легионеры. Я говорил про пример Англии – там надо 85% матчей сыграть [за сборную], чтобы попасть в их чемпионат.

Или я предложил свой вариант. Конечно, можно разные схемы выбрать. Выбрать пять самых сильных чемпионатов – Италия, Испания, Франция, Англия, Германия, – если оттуда футболист приезжает, он не будет считаться легионером. Чтоб приезжали качественные легионеры», – сказал Онопко.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Онопко: «Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия Онопко Виктор
Комментарии (7)
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кто там
1633100978
У меня вот один вопрос: почему абсолютно все бестолочи на тв с пометкой эксперт сравнивают лигу приколов с топ чемпионатами и предлагают всё делать как у них? топ клубы попущенной лиги отлетают от бельгийских команд, средних команд топ чемпов и Португальских команд(спартак Наполи одолел, тут без базара, но и палка один раз в год стреляет). Кроме бабла(и то только у 3-4 команд лиги приколов) нечего предложить игрокам отыгравшим за свои сборные 50+% игр (конечно падких на бабло типо малькома то же найти можно), но всё же. Может лучше брать примеры с чемпов Португалии, Бельгии, Голландии?) И деньги с продажи игроков будут и из групп в ЛЧ/ЛЕ глядишь начнут выходить) А по поводу от куда брать игроков для сборной?) Так от куда берут Англичане? Клубы выпускают по 1-2 игрока из академий с топ потенциалом и вот набирается на сборную, а у нас ни одного топа по потенциалу равному тем же англичанам, академии Великой и необъятной не выпускают, так что - та ересь что если паспортисты играть не будут, то и сборной хана - бред)
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bomilazdeshnii
1633101100
С какого перепугу к нам будут ехать качественные легионеры. В России иностранцу жить непривычно.
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Skull_Boy
1633101548
Качественные легионеры в эту помойку под названием РПЛ в жизни не перейдут
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Форвард 79
1633116985
Если лимит убрать совсем, то наш чемп заполонят Роши Хендриксы и Гогуи.
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