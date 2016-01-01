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    «СЭ»: Понсе избежал разрыва крестообразной связки колена

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

    По информации «СЭ», аргентинец избежал разрыва крестообразной связки колена.

    Сроки восстановления 24-летнего футболиста пока неизвестны.

    • В этом сезоне Понсе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • 3 октября «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом» в 10-м туре РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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