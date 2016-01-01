«СЭ»: Понсе избежал разрыва крестообразной связки колена

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).
По информации «СЭ», аргентинец избежал разрыва крестообразной связки колена.
Сроки восстановления 24-летнего футболиста пока неизвестны.
- В этом сезоне Понсе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
- 3 октября «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом» в 10-м туре РПЛ.
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