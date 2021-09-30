У Санчо ни одного результативного действия в первых 8 матчах за «МЮ». В последних 8 играх за «Боруссию» он сделал 5+5

Полузащитник Джейдон Санчо не сделал ни одного результативного действия за «Манчестер Юнайтед» после перехода из дортмундской «Боруссии» этим летом.

В восьми первых матчах за английский клуб у Санчо 0 голов и 0 ассистов. В восьми последних матчах за «Боруссию» 21-летний англичанин забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

Самая продолжительная серия Санчо без голов и ассистов в «Боруссии» – 7 матчей.

За немецкий клуб игрок выступал в течение 4 лет.

Санчо стоит 100 миллионов евро.

Директор «Боруссии» Д Ватцке – об игре Санчо за «МЮ»: «На глаза наворачиваются слезы. Мне больно»