Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    У Санчо ни одного результативного действия в первых 8 матчах за «МЮ». В последних 8 играх за «Боруссию» он сделал 5+5

    Полузащитник Джейдон Санчо не сделал ни одного результативного действия за «Манчестер Юнайтед» после перехода из дортмундской «Боруссии» этим летом.

    В восьми первых матчах за английский клуб у Санчо 0 голов и 0 ассистов. В восьми последних матчах за «Боруссию» 21-летний англичанин забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

    • Самая продолжительная серия Санчо без голов и ассистов в «Боруссии» – 7 матчей.
    • За немецкий клуб игрок выступал в течение 4 лет.
    • Санчо стоит 100 миллионов евро.

    Директор «Боруссии» Д Ватцке – об игре Санчо за «МЮ»: «На глаза наворачиваются слезы. Мне больно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89771
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67653
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru