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    Сульшер – о голе «Вильярреалу» на 95-й минуте: «Когда Роналду на поле, у команды всегда есть шанс»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил вклад форварда Криштиану Роналду в победу команды над «Вильярреалом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    • «МЮ» выиграл со счетом 2:1.
    • Португалец забил победный гол на 95-й минуте.
    • 36-летний нападающий отличился 5 раз в 5 матчах после возвращения в английский клуб.

    «Когда Криштиану на поле, у команды всегда есть шанс. Он очень хорош у ворот соперника! Роналду оказывает влияние на всех – на зрителей, игроков, весь клуб», – сказал Сульшер.

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    Источник: Daily Mail

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