Сульшер – о голе «Вильярреалу» на 95-й минуте: «Когда Роналду на поле, у команды всегда есть шанс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил вклад форварда Криштиану Роналду в победу команды над «Вильярреалом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
- «МЮ» выиграл со счетом 2:1.
- Португалец забил победный гол на 95-й минуте.
- 36-летний нападающий отличился 5 раз в 5 матчах после возвращения в английский клуб.
«Когда Криштиану на поле, у команды всегда есть шанс. Он очень хорош у ворот соперника! Роналду оказывает влияние на всех – на зрителей, игроков, весь клуб», – сказал Сульшер.
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Источник: Daily Mail