Сульшер – о голе «Вильярреалу» на 95-й минуте: «Когда Роналду на поле, у команды всегда есть шанс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил вклад форварда Криштиану Роналду в победу команды над «Вильярреалом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«МЮ» выиграл со счетом 2:1.

Португалец забил победный гол на 95-й минуте.

36-летний нападающий отличился 5 раз в 5 матчах после возвращения в английский клуб.

«Когда Криштиану на поле, у команды всегда есть шанс. Он очень хорош у ворот соперника! Роналду оказывает влияние на всех – на зрителей, игроков, весь клуб», – сказал Сульшер.

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