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    У Роналду 12 голов в ЛЧ на 90-й минуте и позже. Ближайший преследователь – Месси с 6 мячами

    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

    Англичане сумели заработать три очка благодаря голу Криштиану Роналду на 95-й минуте.

    Португалец забил 12 мячей в главном еврокубке на 90-й минуте и позже. Это лучший результат в истории турнира.

    • Ближайший преследователь Роналду по данному показателю – Лионель Месси.
    • Аргентинец забил 6 голов в ЛЧ на 90-й минуте или позднее.

    Роналду забил 41-й победный гол в Лиге чемпионов, улучшив рекорд турнира

    Роналду забил «Вильярреалу» самый поздний победный гол «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10461

      житель СПб 20 минут назад

      Это отличает высокого профессионала: сохранять игровой настрой до последней секунды матча.

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