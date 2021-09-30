У Роналду 12 голов в ЛЧ на 90-й минуте и позже. Ближайший преследователь – Месси с 6 мячами

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

Англичане сумели заработать три очка благодаря голу Криштиану Роналду на 95-й минуте.

Португалец забил 12 мячей в главном еврокубке на 90-й минуте и позже. Это лучший результат в истории турнира.

Ближайший преследователь Роналду по данному показателю – Лионель Месси .

. Аргентинец забил 6 голов в ЛЧ на 90-й минуте или позднее.

Роналду забил 41-й победный гол в Лиге чемпионов, улучшив рекорд турнира

Роналду забил «Вильярреалу» самый поздний победный гол «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов