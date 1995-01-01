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    Роналду забил «Вильярреалу» самый поздний победный гол «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

    Англичане сумели заработать три очка благодаря голу Криштиану Роналду на 95-й минуте.

    36-летний португалец забил самый поздний победный мяч в ЛЧ за всю историю клуба.

    • Показатель Роналду – 94 минуты и 13 секунд.
    • Предыдущий рекордсмен – Уле-Гуннар Сульшер (92 минуты и 17 секунд).
    • Гол норвежца был забит в 1999 году в финале ЛЧ с «Баварией» (2:1).

    Роналду забил 41-й победный гол в Лиге чемпионов, улучшив рекорд турнира

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    Источник: Mister Chip

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3296

      raritet 1 час назад

      Ну, Рональду, нет просто слов для восхищения мастером.В таком возрасте наши давно сидят с пивасиком у ящика

      0
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      Рейтинг: +14497

      Garrincha58 2 часа назад

      понятное дело раньше по 5-7 минут не добавляли, а сейчас бывает и все 10

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