Роналду забил «Вильярреалу» самый поздний победный гол «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Ну, Рональду, нет просто слов для восхищения мастером.В таком возрасте наши давно сидят с пивасиком у ящика
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.
Англичане сумели заработать три очка благодаря голу Криштиану Роналду на 95-й минуте.
36-летний португалец забил самый поздний победный мяч в ЛЧ за всю историю клуба.
- Показатель Роналду – 94 минуты и 13 секунд.
- Предыдущий рекордсмен – Уле-Гуннар Сульшер (92 минуты и 17 секунд).
- Гол норвежца был забит в 1999 году в финале ЛЧ с «Баварией» (2:1).
Роналду забил 41-й победный гол в Лиге чемпионов, улучшив рекорд турнира
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