Роналду забил «Вильярреалу» самый поздний победный гол «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

Англичане сумели заработать три очка благодаря голу Криштиану Роналду на 95-й минуте.

36-летний португалец забил самый поздний победный мяч в ЛЧ за всю историю клуба.

Показатель Роналду – 94 минуты и 13 секунд.

Предыдущий рекордсмен – Уле-Гуннар Сульшер (92 минуты и 17 секунд).

(92 минуты и 17 секунд). Гол норвежца был забит в 1999 году в финале ЛЧ с «Баварией» (2:1).

Роналду забил 41-й победный гол в Лиге чемпионов, улучшив рекорд турнира