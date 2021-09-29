Григорян возглавит женскую команду ЦСКА

Экс-тренер «Тамбова» и «Анжи» Александр Григорян вернется в женский футбол.

По информации Sport24, Григорян станет главным тренером женской команды ЦСКА. Он сменит Сергея Лаврентьева, который сегодня ушел из команды.

Напомним, на прошлой неделе Григорян объявил об уходе из армянского «Алашкерта».