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    Григорян возглавит женскую команду ЦСКА

    Экс-тренер «Тамбова» и «Анжи» Александр Григорян вернется в женский футбол.

    По информации Sport24, Григорян станет главным тренером женской команды ЦСКА. Он сменит Сергея Лаврентьева, который сегодня ушел из команды.

    Напомним, на прошлой неделе Григорян объявил об уходе из армянского «Алашкерта».

    • «Алашкерт» набрал 2 очка в 5 стартовых турах чемпионата Армении.
    • Григорян возглавлял команду с мая 2021 года.
    • Через неделю после его назначения «Алашкерт» взял чемпионство.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1267

      Олег1204 8 минут назад

      Нахрен этого дурачка берут , блэд, его уже один раз выперли за скандал, нет , всякое говно подбираем.

      0
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      Рейтинг: +89744

      zigbert 16 минут назад

      Женские команды, это его кредо. Здесь он как рыба в воде.

      0
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      Рейтинг: +270

      Solist345345 49 минут назад

      Вот только там у него и получается.

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