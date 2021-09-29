Григорян возглавит женскую команду ЦСКА

Нахрен этого дурачка берут , блэд, его уже один раз выперли за скандал, нет , всякое говно подбираем.
Экс-тренер «Тамбова» и «Анжи» Александр Григорян вернется в женский футбол.
По информации Sport24, Григорян станет главным тренером женской команды ЦСКА. Он сменит Сергея Лаврентьева, который сегодня ушел из команды.
Напомним, на прошлой неделе Григорян объявил об уходе из армянского «Алашкерта».
- «Алашкерт» набрал 2 очка в 5 стартовых турах чемпионата Армении.
- Григорян возглавлял команду с мая 2021 года.
- Через неделю после его назначения «Алашкерт» взял чемпионство.