Джака выбыл на три месяца

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака выбыл из строя из-за травмы. Восстановление займет три месяца.

Швейцарец травмировал связку колена в последнем матче против «Тоттенхэма» (3:1).

Переносить операцию Джаке не придется, реабилитация будет вестись без хирургического вмешательства.