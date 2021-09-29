Джака выбыл на три месяца

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака выбыл из строя из-за травмы. Восстановление займет три месяца.
Швейцарец травмировал связку колена в последнем матче против «Тоттенхэма» (3:1).
Переносить операцию Джаке не придется, реабилитация будет вестись без хирургического вмешательства.
- Соответственно, Джака пропустит остаток отбора ЧМ-2022, где сборная Швейцарии идет в своей группе на 2-м месте.
- В сезоне АПЛ Джака провел 4 матча.
- Он выступает в Лондоне с 2016 года.
Источник: официальный сайт «Арсенала»