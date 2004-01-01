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    Юран дисквалифицирован на один матч ФНЛ

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран дисквалифицирован на одну встречу ФНЛ. Причиной стала желтая карточка.

    «Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран не сможет находиться на скамейке запасных по ходу матча с астраханским «Волгарeм».

    Причина в жeлтой карточке, которую предъявил Сергею Николаевичу в прошлом матче арбитр Роман Галимов», – сообщили в Хабаровске.

    • В прошлом матче хабаровчане победили «Велес» (2:0).
    • Матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» – «Волгарь» начнется в 12:00 по Москве.
    • «СКА-Хабаровск» идет в таблице в зоне переходных матчей.

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    Источник: твиттер «СКА-Хабаровска»

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