Юран дисквалифицирован на один матч ФНЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран дисквалифицирован на одну встречу ФНЛ. Причиной стала желтая карточка.

«Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран не сможет находиться на скамейке запасных по ходу матча с астраханским «Волгарeм».

Причина в жeлтой карточке, которую предъявил Сергею Николаевичу в прошлом матче арбитр Роман Галимов», – сообщили в Хабаровске.