Юран дисквалифицирован на один матч ФНЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран дисквалифицирован на одну встречу ФНЛ. Причиной стала желтая карточка.
«Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран не сможет находиться на скамейке запасных по ходу матча с астраханским «Волгарeм».
Причина в жeлтой карточке, которую предъявил Сергею Николаевичу в прошлом матче арбитр Роман Галимов», – сообщили в Хабаровске.
- В прошлом матче хабаровчане победили «Велес» (2:0).
- Матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» – «Волгарь» начнется в 12:00 по Москве.
- «СКА-Хабаровск» идет в таблице в зоне переходных матчей.
Источник: твиттер «СКА-Хабаровска»