Малком и Клаудиньо прилетели из Бразилии за свой счет, чтобы сыграть с «Челси»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как он с партнером Малкомом добирался из Бразилии после последнего вызова в сборную. Им пришлось лететь за свой счет.

– Перед матчем с «Челси» была тяжелая ситуация. Расскажи, как ты узнал о том, что «Зенит» хочет тебя вернуть? И как вы с Малкомом на это отреагировали?

– Мы сказали, что у нас контракт с «Зенитом», поэтому мы должны выполнять то, о чем нас просит клуб. Нас попросили вернуться, и мы сразу сделали это, потому что из-за ковидных правил могли пропустить важнейший матч в Лиге чемпионов. Я очень надеюсь, что эта ситуация никак не повлияет на наше с ним будущее в бразильской сборной. Мы ни в чем не виноваты.

– Вы сами оплатили самолет до Петербурга?

– Да, это был частный рейс. Нам нужно было как можно скорее вернуться в Россию, плюс мы сделали это из соображений безопасности.

Изначально ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть в ближайших матчах «Зенита» после досрочного возвращения из сборной.

«Зенит» в том матче проиграл «Челси» (0:1).

В 19:45 по Москве «Зенит» начнет матч Лиги чемпионов против «Мальме».

Клаудиньо: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»