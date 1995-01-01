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    Малком и Клаудиньо прилетели из Бразилии за свой счет, чтобы сыграть с «Челси»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как он с партнером Малкомом добирался из Бразилии после последнего вызова в сборную. Им пришлось лететь за свой счет.

    – Перед матчем с «Челси» была тяжелая ситуация. Расскажи, как ты узнал о том, что «Зенит» хочет тебя вернуть? И как вы с Малкомом на это отреагировали?

    – Мы сказали, что у нас контракт с «Зенитом», поэтому мы должны выполнять то, о чем нас просит клуб. Нас попросили вернуться, и мы сразу сделали это, потому что из-за ковидных правил могли пропустить важнейший матч в Лиге чемпионов. Я очень надеюсь, что эта ситуация никак не повлияет на наше с ним будущее в бразильской сборной. Мы ни в чем не виноваты.

    – Вы сами оплатили самолет до Петербурга?

    – Да, это был частный рейс. Нам нужно было как можно скорее вернуться в Россию, плюс мы сделали это из соображений безопасности.

    • Изначально ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть в ближайших матчах «Зенита» после досрочного возвращения из сборной.
    • «Зенит» в том матче проиграл «Челси» (0:1).
    • В 19:45 по Москве «Зенит» начнет матч Лиги чемпионов против «Мальме».

    Клаудиньо: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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