Клаудиньо: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассчитывает привезти в Санкт-Петербург трофей Лиги чемпионов. В России его еще никто не выигрывал.

– Какая у тебя мечта в жизни и в карьере?

– Все, что я проживаю сейчас, – это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом – исполнил.

Мечтал играть в Лиге чемпионов – исполняю это прямо сейчас. Даст бог, мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» и поехать со сборной Бразилии на чемпионат мира.