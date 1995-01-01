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    Клаудиньо: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассчитывает привезти в Санкт-Петербург трофей Лиги чемпионов. В России его еще никто не выигрывал.

    – Какая у тебя мечта в жизни и в карьере?

    – Все, что я проживаю сейчас, – это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом – исполнил.

    Мечтал играть в Лиге чемпионов – исполняю это прямо сейчас. Даст бог, мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» и поехать со сборной Бразилии на чемпионат мира.

    • Клаудиньо куплен летом у «Брагантино».
    • «Зенит» в 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов занимал в группе последнее место.
    • В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7216

      Fusballer 8 минут назад

      Ахаха) Мечтай)))

      0
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      Рейтинг: +10331

      NewLife 10 минут назад

      Не вредно !

      1
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      Рейтинг: +322

      R-W_warrior 12 минут назад

      "ГазпрËм-мечты сбываются".Но не в этом случае. В общем-не повезло тебе, товарисч.

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