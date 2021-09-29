Клаудиньо: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассчитывает привезти в Санкт-Петербург трофей Лиги чемпионов. В России его еще никто не выигрывал.
– Какая у тебя мечта в жизни и в карьере?
– Все, что я проживаю сейчас, – это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом – исполнил.
Мечтал играть в Лиге чемпионов – исполняю это прямо сейчас. Даст бог, мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» и поехать со сборной Бразилии на чемпионат мира.
- Клаудиньо куплен летом у «Брагантино».
- «Зенит» в 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов занимал в группе последнее место.
- В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА.
Источник: «Спорт-Экспресс»