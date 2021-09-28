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    «Ко мне не было достаточно уважения». Анчелотти после поражения от «Шерифа» пожаловался на резервного судью

    Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти не устроила работа резервного рефери на матче Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:2). Итальянцу была показана желтая карточка.

    «Четвертый судья не проявлял ко мне достаточно уважения. Впервые за 130 матчей в Лиге чемпионов меня наказали за то, что я не делал. Арбитр сказал мне, что я вышел на поле, но это было в момент проверки VAR. Это неуважение. Я сказал об этом судье и делегату матча», – сообщил Анчелотти.

    • «Реал» идет в группе 2-м.
    • «Шериф» еще не терял очков в группе Лиги чемпионов.
    • В следующем туре «Реал» сыграет с «Шахтером».

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    Источник: официальный сайт «Реала»

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