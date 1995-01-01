Ароян – первый армянин, забивший гол в Примере

В седьмом туре чемпионата Испании «Кадис» на выезде проиграл «Райо Вальекано» со счетом 1:3.
Единственный гол в составе андалусийской команды забил защитник Вараздат Ароян.
Он стал первым армянином, которому удалось отличиться в матче Примеры.
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В седьмом туре чемпионата Испании «Кадис» на выезде проиграл «Райо Вальекано» со счетом 1:3.
Единственный гол в составе андалусийской команды забил защитник Вараздат Ароян.
Он стал первым армянином, которому удалось отличиться в матче Примеры.