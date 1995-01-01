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    Ароян – первый армянин, забивший гол в Примере

    В седьмом туре чемпионата Испании «Кадис» на выезде проиграл «Райо Вальекано» со счетом 1:3.

    Единственный гол в составе андалусийской команды забил защитник Вараздат Ароян.

    Он стал первым армянином, которому удалось отличиться в матче Примеры.

    • Ароян перешел в «Кадис» в конце мая.
    • Он выступал в РПЛ за «Урал» и «Тамбов».
    • Армения – 91-я страна, представители которой забивали в Примере.

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    Источник: Opta

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