Джикия: «Спартак» будет бороться за самые высокие места. Про чемпионство я не говорил»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о чемпионских перспективах столичного клуба после победы над «Уфой» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

«Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Я говорил, что мы будем бороться за самые высокие места. Посмотрим, как будет. Сезон еще не закончен.

Без громких слов от меня. Будем идти от игры к игре», – сказал Джикия.