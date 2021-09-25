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  • Джикия: «Спартак» будет бороться за самые высокие места. Про чемпионство я не говорил»

Джикия: «Спартак» будет бороться за самые высокие места. Про чемпионство я не говорил»

25 сентября 2021, 23:13
11

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о чемпионских перспективах столичного клуба после победы над «Уфой» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

«Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Я говорил, что мы будем бороться за самые высокие места. Посмотрим, как будет. Сезон еще не закончен.

Без громких слов от меня. Будем идти от игры к игре», – сказал Джикия.

  • «Спартак» набрал 13 очков и поднялся на 8 место в таблице.
  • В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.
  • Следующий матч команда проведет 30 сентября в Лиге Европы против «Наполи».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (11)
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Боцман59rus
1632604947
_ вот это новости!!! ...а я думал, что вас только борьба за свои контракты интересует. Вот Соболев с Ларсоном, так увлеклись подсчетом нолей в трудовом соглашении, что напрочь позабыли с какой стороны по мячу бить
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САДЫЧОК
1632605697
Джикия - звездун и просто не умеет играть в футбол .Из за этого персонажа Руй играет в 3 х центров защиты ! Против Уфы в 5 защитников !!!
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моэм
1632637180
Эпизод с непредоставлением автобуса - ложка дёгтя в бочку с победой ... но я понимаю спартак , в последних 4 матчах с Уфой , т.е. из 12 очков они взяли только 2 , а последний матч и вовсе проиграли дома 0 ; 3 ... очередной проигрыш , ДОМА ,или даже ничья и появился бы осязаемый повод убирать португальца , а это многомиллионная неустойка ...тут уж пойдёшь на любую подлость.... НО расстраивает что типа народная команда применяет такие грязные и подлые приёмы . что не делает ей чести и оскорбляет память Великих Красно - Белых .
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paracetamol
1632642361
Да, 2 пенали спаму не поставили..., интересно! А ведь смотрели, смотрели, но ничего не высмотрели!
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paracetamol
1632642909
Джикия: «Спартак» будет бороться за самые высокие места от конца.
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serppion
1632647174
Громко сказано. Неужто Спартак на седьмое место замахнулся?!
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CSKA471
1632648638
И календарь шикарнейший и мясобазы на первый круг остался Динамо Локо Зеня Краснодар
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Старикан
1632662311
Какие там высокие места? Неужели есть к этому предпосылки? И вот меня очень интересует один момент: если в 1985 году отмечали 50 лет Спартаку, то какого рожна в 2022 ему вдруг будет100? Притянули за уши юбелей!
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