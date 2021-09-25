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    Джикия: «Спартак» будет бороться за самые высокие места. Про чемпионство я не говорил»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о чемпионских перспективах столичного клуба после победы над «Уфой» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

    «Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Я говорил, что мы будем бороться за самые высокие места. Посмотрим, как будет. Сезон еще не закончен.

    Без громких слов от меня. Будем идти от игры к игре», – сказал Джикия.

    • «Спартак» набрал 13 очков и поднялся на 8 место в таблице.
    • В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.
    • Следующий матч команда проведет 30 сентября в Лиге Европы против «Наполи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2021 23:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8115

      САДЫЧОК 35 минут назад

      Джикия - звездун и просто не умеет играть в футбол .Из за этого персонажа Руй играет в 3 х центров защиты ! Против Уфы в 5 защитников !!!

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      Рейтинг: +25228

      Боцман59rus 47 минут назад

      _ вот это новости!!! ...а я думал, что вас только борьба за свои контракты интересует. Вот Соболев с Ларсоном, так увлеклись подсчетом нолей в трудовом соглашении, что напрочь позабыли с какой стороны по мячу бить

      2
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      Рейтинг: +2272

      tarasofka 1 час назад

      8 место, а впереди ещё, в первом круге, играть с зенитом, локо, динамо и краснодаром. джикиё какой-то наивный. вам от фнл унести бы копытца)

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      Рейтинг: +3226

      Питерский князь > tarasofka 1 час назад

      У джекии, дикии мысли.
      :)))

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      Рейтинг: +8079

      playsh > 1 час назад

      Джи,похоже,спятил.Но мысли хорошие.

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      Рейтинг: +25228

      Боцман59rus > playsh 38 минут назад

      _ а кто сказал, что он умом отличался, обычный меркантильный дурачок, статус позволяет балоболить и считать себя исключительным, на фоне всяких Семеновых, Кутеповых и прочего барахла, но честное слово, лучше бы молчал и не отсвечивал. Надеюсь заткнется, после вздрючки в Неаполе.

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