Витория: «Спартак» играл против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

«Игра была сложной. Мы играли против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь. Но футболисты играли с максимальной концентрацией и забили два быстрых гола.

Во втором тайме было достаточно моментов, но, хоть мы и не забили, показали хорошую игру», – сказал Витория.