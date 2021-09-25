Витория: «Спартак» играл против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).
«Игра была сложной. Мы играли против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь. Но футболисты играли с максимальной концентрацией и забили два быстрых гола.
Во втором тайме было достаточно моментов, но, хоть мы и не забили, показали хорошую игру», – сказал Витория.
- «Спартак» набрал 13 очков и поднялся на 8 место в таблице.
- Следующий матч команда проведет 30 сентября в Лиге Европы против «Наполи».
Источник: «Спорт-Экспресс»