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  • Витория: «Спартак» играл против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь»

Витория: «Спартак» играл против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь»

25 сентября 2021, 22:42
6

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

«Игра была сложной. Мы играли против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь. Но футболисты играли с максимальной концентрацией и забили два быстрых гола.

Во втором тайме было достаточно моментов, но, хоть мы и не забили, показали хорошую игру», – сказал Витория.

  • «Спартак» набрал 13 очков и поднялся на 8 место в таблице.
  • Следующий матч команда проведет 30 сентября в Лиге Европы против «Наполи».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (6)
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Plyash
1632602873
А до этого,однако,попадались команды,которые пытались облегчить Спартаку жизнь...
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моэм
1632637762
Поздравлю бедного Виторию ... но видимо он не знал про грязный приёмчик с автобусом ... это немного поубавило бы ему оптимизма и заставило более реально оценивать свою победу , ведь если Спартак и второй подряд гостевой команде не предоставит автобус вовремя , то в легитимности очередной победы Спартака при столь странных обстоятельствах могут возникнуть серьёзные сомнения.
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slavа0508
1632650958
Как раз Уфа сыграла в тот футбол . который выгоден для Спартака . давали выбегать в быстрые атаки ...
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zigbert
1632652835
Хорошо что удалось победить без особых проблем. Не случись быстрого гола, трудно было бы Спартаку играть с этой командой на победу.
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portero
1632655260
А Руй привык у кеглей выигрывать? Редкая команда ляжет под соперника, все чуток сопротивляются...
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