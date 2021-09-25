Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Витория: «Спартак» играл против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

    «Игра была сложной. Мы играли против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь. Но футболисты играли с максимальной концентрацией и забили два быстрых гола.

    Во втором тайме было достаточно моментов, но, хоть мы и не забили, показали хорошую игру», – сказал Витория.

    • «Спартак» набрал 13 очков и поднялся на 8 место в таблице.
    • Следующий матч команда проведет 30 сентября в Лиге Европы против «Наполи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2021 22:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8079

      playsh 1 час назад

      А до этого,однако,попадались команды,которые пытались облегчить Спартаку жизнь...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89621
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67581
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru