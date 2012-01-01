«Манчестер Сити» обновил клубный рекорд, пропустив 1 гол в 6 турах АПЛ

МанСити на чемпионство в этом году пойдут???
Как в ЛЧ у них еще сложится, а то ни там ни здесь может быть...
В шестом туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Челси» со счетом 1:0.
В текущем розыгрыше чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы пропустила всего один гол – в первом туре от «Тоттенхэма».
Это новый клубный рекорд «Сити» – один пропущенный мяч в шести стартовых турах Премьер-лиги.
- «Манчестер Сити» идет на 2-м месте в таблице АПЛ.
- Следующий соперник по лиге – «Ливерпуль». Матч состоится 3 октября.
Гвардиола – новый рекордсмен «Манчестер Сити» по числу побед