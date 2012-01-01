«Манчестер Сити» обновил клубный рекорд, пропустив 1 гол в 6 турах АПЛ

В шестом туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Челси» со счетом 1:0.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы пропустила всего один гол – в первом туре от «Тоттенхэма».

Это новый клубный рекорд «Сити» – один пропущенный мяч в шести стартовых турах Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» идет на 2-м месте в таблице АПЛ.

Следующий соперник по лиге – «Ливерпуль». Матч состоится 3 октября.

Гвардиола – новый рекордсмен «Манчестер Сити» по числу побед