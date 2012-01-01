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    «Манчестер Сити» обновил клубный рекорд, пропустив 1 гол в 6 турах АПЛ

    В шестом туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Челси» со счетом 1:0.

    В текущем розыгрыше чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы пропустила всего один гол – в первом туре от «Тоттенхэма».

    Это новый клубный рекорд «Сити» – один пропущенный мяч в шести стартовых турах Премьер-лиги.

    • «Манчестер Сити» идет на 2-м месте в таблице АПЛ.
    • Следующий соперник по лиге – «Ливерпуль». Матч состоится 3 октября.

    Гвардиола – новый рекордсмен «Манчестер Сити» по числу побед

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +52153

      portero 1 час назад

      МанСити на чемпионство в этом году пойдут???
      Как в ЛЧ у них еще сложится, а то ни там ни здесь может быть...

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