АПЛ. «Манчестер Сити» добыл выездную победу над «Челси» и вышел в лидеры

Интересно было посмотреть на Челси, пропускающий первым в таких больших матчах.
Как и ожидалось - чуда не свершилось - вся игра синих построена на том чтобы забить первыми и затем играть от обороны, ловя на контратаках, когда же они пропустили сегодня, сразу же вся магия исчезла - провалы в защите, отставание латералей, бегущих на пожар, да и в позиционной атаке все было очень предсказуемо, прямолинейно и легко читалось защитой Сити...
Горожанам нужно отдать дань уважения, сегодня они и до того как забили ничего не позволили сделать синим и в целом провели образцово показательный матч против команды Тухеля, который должны взять на заметку все команды АПЛ.
В шестом туре АПЛ «Челси» дома проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.
Единственный гол в матче на 53-й минуте забил Габриэль Жезус.
Для лондонской команды это первое поражение в сезоне-2021/22.
«Сити» благодаря победе поднялся на первое место в таблице чемпионата.
Англия. АПЛ. 6-й тур
Челси – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Жезус, 53.