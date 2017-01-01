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    АПЛ. «Манчестер Сити» добыл выездную победу над «Челси» и вышел в лидеры

    В шестом туре АПЛ «Челси» дома проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

    Единственный гол в матче на 53-й минуте забил Габриэль Жезус.

    Для лондонской команды это первое поражение в сезоне-2021/22.

    «Сити» благодаря победе поднялся на первое место в таблице чемпионата.

    Англия. АПЛ. 6-й тур

    Челси – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Жезус, 53.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1431

      Maxi_7 31 секунду назад

      Интересно было посмотреть на Челси, пропускающий первым в таких больших матчах.
      Как и ожидалось - чуда не свершилось - вся игра синих построена на том чтобы забить первыми и затем играть от обороны, ловя на контратаках, когда же они пропустили сегодня, сразу же вся магия исчезла - провалы в защите, отставание латералей, бегущих на пожар, да и в позиционной атаке все было очень предсказуемо, прямолинейно и легко читалось защитой Сити...
      Горожанам нужно отдать дань уважения, сегодня они и до того как забили ничего не позволили сделать синим и в целом провели образцово показательный матч против команды Тухеля, который должны взять на заметку все команды АПЛ.

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      Рейтинг: -421

      СуперПАВ9 2 минуты назад

      Очень жаль Челси

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      Рейтинг: +12800

      Skull_Boy 10 минут назад

      С такой сыкливой и жалкой игрой Челси и вовсе ничего не светит

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      Рейтинг: +1145

      Alex Y 14 минут назад

      Как так то Челси((

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