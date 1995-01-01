В «Спартак» может прийти экс-переводчик Роберто Карлоса Тихонов

Ля, новости всё лучше и лучше, скоро будут обсуждать, что сестра, подруги, новой убощицы на стадионе, раньше ехала в одном автобусе с троюродным внучатым племенником, охраника самого Сталина
«Спартак» продолжает искать переводчика для главного тренера Руя Витории. Москвичи рассматривают кандидатуру Григория Тихонова.
Тихонов в 2011-2014 годах работал в «Анжи» и переводил, в частности, для защитника Роберто Карлоса.
- В сентябре «Спартак» покинул переводчик Дмитрий Крайтор – он вернулся в «Локомотив».
- Сейчас пресс-конференции Витории переводит пресс-атташе Дмитрий Зеленов.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.