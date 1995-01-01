В «Спартак» может прийти экс-переводчик Роберто Карлоса Тихонов

«Спартак» продолжает искать переводчика для главного тренера Руя Витории. Москвичи рассматривают кандидатуру Григория Тихонова.

Тихонов в 2011-2014 годах работал в «Анжи» и переводил, в частности, для защитника Роберто Карлоса.