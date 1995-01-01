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    В «Спартак» может прийти экс-переводчик Роберто Карлоса Тихонов

    «Спартак» продолжает искать переводчика для главного тренера Руя Витории. Москвичи рассматривают кандидатуру Григория Тихонова.

    Тихонов в 2011-2014 годах работал в «Анжи» и переводил, в частности, для защитника Роберто Карлоса.

    • В сентябре «Спартак» покинул переводчик Дмитрий Крайтор – он вернулся в «Локомотив».
    • Сейчас пресс-конференции Витории переводит пресс-атташе Дмитрий Зеленов.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      Дон_Карлеоне 1 минуту назад

      Ля, новости всё лучше и лучше, скоро будут обсуждать, что сестра, подруги, новой убощицы на стадионе, раньше ехала в одном автобусе с троюродным внучатым племенником, охраника самого Сталина

      0
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      Рейтинг: +29445

      oyabun 20 минут назад

      Это то чего не хватало для побед? Не наконец то!

      0
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      Рейтинг: +2737

      Иван Петров 1986 50 минут назад

      А этот руй еще и ничего не понимает. Так вот где собака порыта.

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