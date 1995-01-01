Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Игнашевич стал экспертом «Матч ТВ»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о приходе на канал Сергея Игнашевича. Тренер будет выступать в качестве эксперта.

    «Мы рады, что Сергей согласился усилить команду «Матча» – его огромный опыт игрока и тренера позволяет обращать внимание на детали – тренерские задумки и построения и яркие действия игроков на поле. Знаю, что Игнашевич тщательно готовится к эфирам: сам предлагает редакторам темы для разбора, готовит видео. Теперь у нас всех будет возможность побывать почти на теоретическом занятии профессионального клуба», – написал Тащин.

    • Игнашевич не работает с весны, когда его уволили из «Торпедо».
    • Игровую карьеру Игнашевич завершил в 2018 году.
    • Он выигрывал Кубок УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89614
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru