Игнашевич стал экспертом «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о приходе на канал Сергея Игнашевича. Тренер будет выступать в качестве эксперта.

«Мы рады, что Сергей согласился усилить команду «Матча» – его огромный опыт игрока и тренера позволяет обращать внимание на детали – тренерские задумки и построения и яркие действия игроков на поле. Знаю, что Игнашевич тщательно готовится к эфирам: сам предлагает редакторам темы для разбора, готовит видео. Теперь у нас всех будет возможность побывать почти на теоретическом занятии профессионального клуба», – написал Тащин.