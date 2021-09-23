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    Клаудиньо: «Те, кто считают РПЛ слабой лигой, плохо разбираются в футболе»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался об уровне российской Премьер-лиги.

    «Думаю, те, кто считают РПЛ слабой лигой, плохо разбираются в футболе. Я играю в очень сильном чемпионате, в команде, выступающей в Лиге чемпионов.

    Только это многое говорит о лиге и клубе. Факты очевидны, поэтому не вижу смысла что-то добавлять», – сказал бразилец.

    • «Зенит» заплатил за хавбека 12 миллионов евро.
    • Стороны заключили пятилетний контракт.
    • В понедельник Клаудиньо забил дебютный гол за петербургскую команду.

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    Источник: Yahoo Esportes

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    23.09.2021 22:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10433

      BRO_football 53 минуты назад

      Конечно, Клаудиньо в Зените поиграл. теперь думает, что во всех российских клубах так же.

      1
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      Рейтинг: +21770

      slavutiq70 2 часа назад

      А что тут разбираться ???Смотрим на цифры они не врут . наш чемпионат по на 10 месте в Европе и будем дальше падать ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      "Зарплата стала выше и на сердце хорошо - надо только вовремя подлизывать попэцъ" ©

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1925

      acor94 2 часа назад

      Да уже знаем, что все мы дилетанты и ни в чем не разбираемся))

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