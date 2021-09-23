Клаудиньо: «Те, кто считают РПЛ слабой лигой, плохо разбираются в футболе»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался об уровне российской Премьер-лиги.

«Думаю, те, кто считают РПЛ слабой лигой, плохо разбираются в футболе. Я играю в очень сильном чемпионате, в команде, выступающей в Лиге чемпионов.

Только это многое говорит о лиге и клубе. Факты очевидны, поэтому не вижу смысла что-то добавлять», – сказал бразилец.

«Зенит» заплатил за хавбека 12 миллионов евро.

Стороны заключили пятилетний контракт.

В понедельник Клаудиньо забил дебютный гол за петербургскую команду.

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