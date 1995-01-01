Клаудиньо – о российских морозах: «Мне очень страшно»

Привыкай, пару стаканов самогона и на улицу по бабам.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от пребывания в России в зимний период.
«Если честно, то я боюсь. Все говорят о холодах, говорят, что они еще даже не начались, а я уже чувствую.
Бразильские одноклубники все рассказали мне. Я готовлюсь психологически, но мне очень страшно», – сказал Клаудиньо.
- «Зенит» заплатил за хавбека 12 миллионов евро.
- Стороны заключили пятилетний контракт.
- В понедельник Клаудиньо забил дебютный гол за петербургскую команду.
Клаудиньо – о «Зените»: «Я играю за самый популярный и титулованный клуб России»