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    Клаудиньо – о российских морозах: «Мне очень страшно»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от пребывания в России в зимний период.

    «Если честно, то я боюсь. Все говорят о холодах, говорят, что они еще даже не начались, а я уже чувствую.

    Бразильские одноклубники все рассказали мне. Я готовлюсь психологически, но мне очень страшно», – сказал Клаудиньо.

    • «Зенит» заплатил за хавбека 12 миллионов евро.
    • Стороны заключили пятилетний контракт.
    • В понедельник Клаудиньо забил дебютный гол за петербургскую команду.

    Клаудиньо – о «Зените»: «Я играю за самый популярный и титулованный клуб России»

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    Источник: Yahoo Esportes

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21211

      vladimir-7 43 минуты назад

      Привыкай, пару стаканов самогона и на улицу по бабам.

      1
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      Рейтинг: +28

      v.v.navashinsky > vladimir-7 21 минуту назад

      Пусть посмотрит комедию"Как я стал русским".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10218

      NewLife 1 час назад

      А медведей не боишься ?

      0
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      Рейтинг: +46

      3meeeD 1 час назад

      Тоби пи.да

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