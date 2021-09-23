Клаудиньо – о «Зените»: «Я играю за самый популярный и титулованный клуб России»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об адаптации в клубе из Санкт-Петербурга.

– Как оценишь свои первые матчи в «Зените»?

– Все складывается хорошо. Я играю за самый популярный и титулованный клуб России. В первых матчах я вписывался в игровую модель, потихоньку привыкал к манере игры партнеров.

Я был полезен команде в матчах с «Челси» и «Рубином», а сейчас уже полностью адаптировался к игре «Зенита».