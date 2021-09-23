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  • Клаудиньо – о «Зените»: «Я играю за самый популярный и титулованный клуб России»

Клаудиньо – о «Зените»: «Я играю за самый популярный и титулованный клуб России»

23 сентября 2021, 17:31
55

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об адаптации в клубе из Санкт-Петербурга.

– Как оценишь свои первые матчи в «Зените»?

– Все складывается хорошо. Я играю за самый популярный и титулованный клуб России. В первых матчах я вписывался в игровую модель, потихоньку привыкал к манере игры партнеров.

Я был полезен команде в матчах с «Челси» и «Рубином», а сейчас уже полностью адаптировался к игре «Зенита».

  • «Зенит» заплатил за Клаудиньо 12 миллионов евро.
  • Стороны заключили пятилетний контракт.
  • В 4 матчах за «Зенит» бразилец забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Источник: Yahoo Esportes
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (55)
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alex1951
1632408104
Насчет титулованного ,он явно поторопился......польстить - то тогда ,да.... А так , Ромашку со Спартаком .еще долго не обойти..признанный факт..
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Ubuntu
1632411100
Парню нужно подучить историю российского футбола. Самый титулованный ЦСКА
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Дедуктор
1632411121
Клаудиньо в терминологии несколько попутал. Чутка поправлю. "Зенит" - это, однозначно, самый великий клуб в России. И самый титулованный. Два еврокубка это намного круче любого количества домашних титулов. Но насчет самого популярного - не уверен. Москвабад - очень большой город. Много тамошних резидентов за хрюканов "топит". Попса, паньмаишь. Там и у Бузовой поклонников миллионы. Вот так как то.
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Frankfurt Am Main
1632413158
Что сказали так говорить.,так и сказал, ему похер кто тут великий и популярный, он главное свалил с трущёбной Бразилии и контракт жырненький.
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Zloikaksobaka
1632416339
Интересно кто ему нассал в уши эту чушь?
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mamba9090909
1632418467
Клудиньо сказал так потому, что во всём мире титулованность клубов рассматривается за последние 10 лет. Дальше уже нафталиновая история. Вот он и рассматривал РПЛ за последние 10 лет. У Зенита 5 чемпионств, 5 суперкубков России, 2 кубка России. У кого больше?
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VVM1964
1632421211
Оба утверждения не просто сомнительны , а просто ложны , впрочем для питерских это норма - ссать в уши и делать громогласные заявления , не соответствующие действительности !!!
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kazak1975
1632424985
Да не пишите вы уже глупости в коментах. Играет человек в лучшем клубе, и будет играть, даже если вы не согласны))
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Дедуктор
1632458438
Если наши клубы продолжат падение вниз в еврокубках, то внутреннее РПЛ-чемпионство прогрессивной общественностью будет считаться дерьмотитулом. В лучшем случае. Кого интересует - сколько раз Селтик и Глазго брали свои дерьмотитулы? Не факт, что даже в Шотландии много ценителей этих "достижений". А вот, то, что эти клубы брали самые крутые еврокубки, это вызывает уважение. Лично я бы очень приветствовал победу Спартака в каком либо еврокубке. И только тогда приветствовал разговоры о том, что клуб реально стал великим. Пока, что Спартак это просто большой клуб. По размеру. А Зенит с ЦСКА = клубы великие.
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Oldtrafford83
1632460204
Самые популярные клубы России всегда были Спартак и ЦСКА, Зенит любим в основном в Питере и не так в регионах, но разве что в Твери))
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