Клаудиньо – о «Зените»: «Я играю за самый популярный и титулованный клуб России»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об адаптации в клубе из Санкт-Петербурга.
– Как оценишь свои первые матчи в «Зените»?
– Все складывается хорошо. Я играю за самый популярный и титулованный клуб России. В первых матчах я вписывался в игровую модель, потихоньку привыкал к манере игры партнеров.
Я был полезен команде в матчах с «Челси» и «Рубином», а сейчас уже полностью адаптировался к игре «Зенита».
- «Зенит» заплатил за Клаудиньо 12 миллионов евро.
- Стороны заключили пятилетний контракт.
- В 4 матчах за «Зенит» бразилец забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Источник: Yahoo Esportes