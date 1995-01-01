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    Клаудиньо – о «Зените»: «Я играю за самый популярный и титулованный клуб России»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об адаптации в клубе из Санкт-Петербурга.

    – Как оценишь свои первые матчи в «Зените»?

    – Все складывается хорошо. Я играю за самый популярный и титулованный клуб России. В первых матчах я вписывался в игровую модель, потихоньку привыкал к манере игры партнеров.

    Я был полезен команде в матчах с «Челси» и «Рубином», а сейчас уже полностью адаптировался к игре «Зенита».

    • «Зенит» заплатил за Клаудиньо 12 миллионов евро.
    • Стороны заключили пятилетний контракт.
    • В 4 матчах за «Зенит» бразилец забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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    Источник: Yahoo Esportes

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +52044

      portero 14 минут назад

      Пока в игре с Рубином неплохо получилось, но это всего разок...
      Если постоянно так будешь играть, даже получше надо, может и другие за тобой подтянутся....

      0
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      Рейтинг: +981

      Frankfurt Am Main 20 минут назад

      Что сказали так говорить.,так и сказал, ему похер кто тут великий и популярный, он главное свалил с трущёбной Бразилии и контракт жырненький.

      1
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      Рейтинг: +10

      Спартач80 35 минут назад

      Дважды п.и.з.д.а.б.о.л бомжиной помойки....

      0
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      Рейтинг: +3314

      Дедуктор 54 минуты назад

      Клаудиньо в терминологии несколько попутал. Чутка поправлю. "Зенит" - это, однозначно, самый великий клуб в России. И самый титулованный. Два еврокубка это намного круче любого количества домашних титулов. Но насчет самого популярного - не уверен. Москвабад - очень большой город. Много тамошних резидентов за хрюканов "топит". Попса, паньмаишь. Там и у Бузовой поклонников миллионы. Вот так как то.

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      Рейтинг: +10

      Спартач80 > Дедуктор 33 минуты назад

      Я с Саратовской области,тут топят за Спартак и мало за цска,вашей вони тут нет.Так что не надо ля-ля,только за Москву.

      0
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      Рейтинг: +2108

      Ubuntu 54 минуты назад

      Парню нужно подучить историю российского футбола. Самый титулованный ЦСКА

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      Рейтинг: +9672

      alex1951 1 час назад

      Насчет титулованного ,он явно поторопился......польстить - то тогда ,да....
      А так , Ромашку со Спартаком .еще долго не обойти..признанный факт..

      1
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      Рейтинг: +2213

      tarasofka 1 час назад

      как он играл с рубином - это огонь! таких технарей в нашей дно-лиге не было очень давно. и всего за 12 купили, хряки локти кусать будут)

      7
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      Рейтинг: +8984

      alp > tarasofka 1 час назад

      да что там хряки - я сам себе локти кусаю - почему его не привезли раньше

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