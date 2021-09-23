Перейра: «Уверен, что получу удовольствие от российского футбола. Это большой вызов»

Португалец Виктор Перейра объяснил, почему решил возглавить департамента судейства РФС.

«Футбол — моя жизнь, судейская работа — моя страсть. Это стало большим вызовом, с нетерпением жду возможности приступить к работе. Нам предстоит многое сделать и многого добиться.

Принять этот вызов было не так сложно, я с удовольствием это сделал. Уверен, что получу удовольствие от российского футбола. Я встречался с российскими судьями в качестве инструктора и инспектора игр, но не думаю, что надо называть имена сейчас.

Что касается арбитров-иностранцев в России, то уровень российских судей достаточно хороший, но можно его улучшить. Клубы и участники процесса доверяют российским судьям.

Обвинения в лояльном отношении к «Бенфике»? Должен заявить, что мой любимый клуб в Португалии — «Спортинг», злейший враг «Бенфики», – сказал Перейра.

РФС подписал контракт с португальцем на 2 года.

Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.

Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.

Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

Перейра: «Не сомневаюсь, что мы выведем судейство в России на новый уровень»