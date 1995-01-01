Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Перейра: «Уверен, что получу удовольствие от российского футбола. Это большой вызов»

    Португалец Виктор Перейра объяснил, почему решил возглавить департамента судейства РФС.

    «Футбол — моя жизнь, судейская работа — моя страсть. Это стало большим вызовом, с нетерпением жду возможности приступить к работе. Нам предстоит многое сделать и многого добиться.

    Принять этот вызов было не так сложно, я с удовольствием это сделал. Уверен, что получу удовольствие от российского футбола. Я встречался с российскими судьями в качестве инструктора и инспектора игр, но не думаю, что надо называть имена сейчас.

    Что касается арбитров-иностранцев в России, то уровень российских судей достаточно хороший, но можно его улучшить. Клубы и участники процесса доверяют российским судьям.

    Обвинения в лояльном отношении к «Бенфике»? Должен заявить, что мой любимый клуб в Португалии — «Спортинг», злейший враг «Бенфики», – сказал Перейра.

    • РФС подписал контракт с португальцем на 2 года.
    • Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
    • Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
    • Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

    Перейра: «Не сомневаюсь, что мы выведем судейство в России на новый уровень»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21198

      vladimir-7 9 минут назад

      Виктор, ты помимо удовольствия, получишь возможность хорошо и
      заработать, готовь большой кошелек и не забудь про откаты.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89591
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru