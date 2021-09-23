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  • Перейра: «Уверен, что получу удовольствие от российского футбола. Это большой вызов»

Перейра: «Уверен, что получу удовольствие от российского футбола. Это большой вызов»

23 сентября 2021, 18:54
5

Португалец Виктор Перейра объяснил, почему решил возглавить департамента судейства РФС.

«Футбол — моя жизнь, судейская работа — моя страсть. Это стало большим вызовом, с нетерпением жду возможности приступить к работе. Нам предстоит многое сделать и многого добиться.

Принять этот вызов было не так сложно, я с удовольствием это сделал. Уверен, что получу удовольствие от российского футбола. Я встречался с российскими судьями в качестве инструктора и инспектора игр, но не думаю, что надо называть имена сейчас.

Что касается арбитров-иностранцев в России, то уровень российских судей достаточно хороший, но можно его улучшить. Клубы и участники процесса доверяют российским судьям.

Обвинения в лояльном отношении к «Бенфике»? Должен заявить, что мой любимый клуб в Португалии — «Спортинг», злейший враг «Бенфики», – сказал Перейра.

  • РФС подписал контракт с португальцем на 2 года.
  • Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
  • Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
  • Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

Перейра: «Не сомневаюсь, что мы выведем судейство в России на новый уровень»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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vladimir-7
1632413797
Виктор, ты помимо удовольствия, получишь возможность хорошо и заработать, готовь большой кошелек и не забудь про откаты.
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R_a_i_n
1632414392
ага, особенно когда от Газпрома будут смс-ки приходить...
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alex1951
1632414403
Кашшай получил удовольствие.... Набил свои худые и рваные карманы ,накосячил и свалил.... Парейра того поля ягода .....Не зря приехал... Создадут с земелей фирму -- Парейра+Витория &Co Так легче Спартак вытянуть....своих в беде не бросають)))))
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Блямба
1632414790
Верхи могут получать удовольствие,низы хотят,но не могут.. Грёбанный марксизм. Ещё один трутень на бренном теле российского футбола.
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tushkanlz
1632452044
Перейра: «Уверен, что получу удовольствие от российского БАБЛА. Это большой ДЭНЬГА» - вот так будет верно!
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