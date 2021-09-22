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    Семак: «Азмун и Ловрен тренируются индивидуально, завтра обследование у Караваева»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении травмированных футболистов.

    — Что можете сказать о динамике восстановления травмированных?

    — К большому сожалению, на данном этапе травмированные еще не подключились к общей группе. Ждем по Славе Караваеву — завтра будет обследование, которое, на наш взгляд, позволит ему начать работу на поле.

    Что касается Сердара, то он пока не тренируется в общей группе, у него индивидуальная программа. Ловрен начинает заниматься по индивидуальной программе. Что касается Оздоева, то он пока наиболее далек от вхождения в общую группу.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13217

      paracetamol 2 часа назад

      Караваев больной для Карпина, чего его обследовать?

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