Семак: «Азмун и Ловрен тренируются индивидуально, завтра обследование у Караваева»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении травмированных футболистов.
— Что можете сказать о динамике восстановления травмированных?
— К большому сожалению, на данном этапе травмированные еще не подключились к общей группе. Ждем по Славе Караваеву — завтра будет обследование, которое, на наш взгляд, позволит ему начать работу на поле.
Что касается Сердара, то он пока не тренируется в общей группе, у него индивидуальная программа. Ловрен начинает заниматься по индивидуальной программе. Что касается Оздоева, то он пока наиболее далек от вхождения в общую группу.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Клуб из Петербурга примет «Крылья Советов» в субботу, 25 сентября.
- В среду, 29 октября, «Зенит» сыграет с «Мальме».
Источник: официальный сайт «Зенита»