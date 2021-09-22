Семак: «Азмун и Ловрен тренируются индивидуально, завтра обследование у Караваева»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении травмированных футболистов.

— Что можете сказать о динамике восстановления травмированных?

— К большому сожалению, на данном этапе травмированные еще не подключились к общей группе. Ждем по Славе Караваеву — завтра будет обследование, которое, на наш взгляд, позволит ему начать работу на поле.

Что касается Сердара, то он пока не тренируется в общей группе, у него индивидуальная программа. Ловрен начинает заниматься по индивидуальной программе. Что касается Оздоева, то он пока наиболее далек от вхождения в общую группу.