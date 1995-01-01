«Манчестер Юнайтед» планирует зимой продать Марсьяля за 40 миллионов

«Манчестер Юнайтед» в дальнейшем не рассчитывает на форварда Антони Марсьяля. Англичане намерены продать игрока зимой за 40 миллионов фунтов стерлингов.

Агенты Марсьяля уже получили разрешение искать футболисту новое место работы. Игрок зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю.