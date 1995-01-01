«Манчестер Юнайтед» планирует зимой продать Марсьяля за 40 миллионов

Не думаю, что очередь выстроится. Больше 35 в евро вряд ли получат
«Манчестер Юнайтед» в дальнейшем не рассчитывает на форварда Антони Марсьяля. Англичане намерены продать игрока зимой за 40 миллионов фунтов стерлингов.
Агенты Марсьяля уже получили разрешение искать футболисту новое место работы. Игрок зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю.
- Контракт игрока действует до 2024 года.
- Летом Марсьялем интересовался «Интер».
- Манчестерцы купили Марсьяля у «Монако» в 2015 году за 50 миллионов фунтов.