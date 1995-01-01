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    «Манчестер Юнайтед» планирует зимой продать Марсьяля за 40 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» в дальнейшем не рассчитывает на форварда Антони Марсьяля. Англичане намерены продать игрока зимой за 40 миллионов фунтов стерлингов.

    Агенты Марсьяля уже получили разрешение искать футболисту новое место работы. Игрок зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurosport

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +705

      OBOLEV 6 минут назад

      Не думаю, что очередь выстроится. Больше 35 в евро вряд ли получат

      0
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      Рейтинг: -435

      СуперПАВ9 9 минут назад

      Давно пора

      0
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