Осипенко: «Понимаем чувства фанатов «Ростова». Но мы стараемся, ошибки бывают у всех»

Капитан «Ростова» Максим Осипенко обратился к фанатам. Он пообещал, что футболисты будут биться.

«Уважаемые болельщики, я хотел бы от лица команды сказать вам, что мы понимаем ваши чувства. У нас непростой период, мы провели очень плохую игру в Самаре (2:4). Но мы стараемся, тренируемся, готовимся и хотим выигрывать.

Ошибки бывают у всех. У нас молодая команда, мы перестраиваемся, есть перепады. Все разочарованы результатом, но у нас нет равнодушия, на каждой тренировке мы стараемся выкладываться на 100 процентов.

Конечно, в играх это не всегда получается, но мы будем биться за команду, за город и за вас. Хотелось бы попросить поддержки, как вы всегда это делаете. В матче против «Чайки», а также в других ближайших, вы увидите, что равнодушных в команде нет», – сказал Осипенко.