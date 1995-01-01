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    Осипенко: «Понимаем чувства фанатов «Ростова». Но мы стараемся, ошибки бывают у всех»

    Капитан «Ростова» Максим Осипенко обратился к фанатам. Он пообещал, что футболисты будут биться.

    «Уважаемые болельщики, я хотел бы от лица команды сказать вам, что мы понимаем ваши чувства. У нас непростой период, мы провели очень плохую игру в Самаре (2:4). Но мы стараемся, тренируемся, готовимся и хотим выигрывать.

    Ошибки бывают у всех. У нас молодая команда, мы перестраиваемся, есть перепады. Все разочарованы результатом, но у нас нет равнодушия, на каждой тренировке мы стараемся выкладываться на 100 процентов.

    Конечно, в играх это не всегда получается, но мы будем биться за команду, за город и за вас. Хотелось бы попросить поддержки, как вы всегда это делаете. В матче против «Чайки», а также в других ближайших, вы увидите, что равнодушных в команде нет», – сказал Осипенко.

    • «Ростов» только засчет дополнительных показателей не идет в зоне вылета РПЛ.
    • В 19:30 по Москве начнется матч Кубка России «Чайка» – «Ростов».
    • В ближайшем туре РПЛ «Ростов» примет «Ахмат» (26 сентября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13205

      paracetamol 29 минут назад

      Ошибки? Гол в свои ворота и 2 голевые подачи сопернику! Это ошибки, а не слив?

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