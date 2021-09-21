Рангник: «Покупка иностранцев за 30 привела к регрессу российских клубов в еврокубках»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник считает неправильной стратегией покупку возрастных футболистов.

«Ошибочно считать, что иностранцы в российском футболе обязательно должны быть бывалыми парнями за 30, — именно такая позиция клубов привела к регрессу российских клубов в еврокубках.

Лучшие европейские клубы как раз стремятся к тому, чтобы инвестировать в потенциальных звезд с их ранних лет, когда футболисты еще голодны до успеха и славы. В этом случае клубы могут выиграть финансово, а игроки — в плане карьеры», – сказал Рангник.

Рангник: «Лимит не поможет сборной России. Это ошибка!»