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    Рангник: «Покупка иностранцев за 30 привела к регрессу российских клубов в еврокубках»

    Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник считает неправильной стратегией покупку возрастных футболистов.

    «Ошибочно считать, что иностранцы в российском футболе обязательно должны быть бывалыми парнями за 30, — именно такая позиция клубов привела к регрессу российских клубов в еврокубках.

    Лучшие европейские клубы как раз стремятся к тому, чтобы инвестировать в потенциальных звезд с их ранних лет, когда футболисты еще голодны до успеха и славы. В этом случае клубы могут выиграть финансово, а игроки — в плане карьеры», – сказал Рангник.

    Рангник: «Лимит не поможет сборной России. Это ошибка!»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1902

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Очень нравится, как рассуждает Рангник.

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      Рейтинг: +11711

      Hektor 84 1 час назад

      Одной молодежью чемпионаты и кубки не выигрываются. Опытные футболисты, знающие вкус побед в команде тоже необходимы.

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      Рейтинг: +70

      Slavan62 > Hektor 84 14 минут назад

      Ага. Сами подписываете сорокалетних за бугром. Главное - физическая форма и мастерство, а не кадры с Лилипутиии

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