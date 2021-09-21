Рангник: «Лимит не поможет сборной России. Это ошибка!»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник высказался против лимита на легионеров в РПЛ.
«Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции. Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!
Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришел не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе.
Уровень игроков, выходящих из клубных академий, вырос настолько, что вопрос лимита перестал быть существенным. Разговоры об искусственных ограничениях были забыты», – сказал Рангник.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Источник: «Спорт-Экспресс»