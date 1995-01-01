Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Рангник: «Лимит не поможет сборной России. Это ошибка!»

    Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник высказался против лимита на легионеров в РПЛ.

    «Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции. Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!

    Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришел не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе.

    Уровень игроков, выходящих из клубных академий, вырос настолько, что вопрос лимита перестал быть существенным. Разговоры об искусственных ограничениях были забыты», – сказал Рангник.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:26
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      33! 11 минут назад

      Как же это проагентское жульё корёжит при мысли, что им не удастся снова попилить бюджетное бабло, привозя в Россию третьесортных чехов с боснийцами)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2727

      Иван Петров 1986 13 минут назад

      Ах ты против путина. Это у нас экстремизмом называется.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8833

      KOLBIS > Иван Петров 1986 26 секунд назад

      Я Вас раскусил...Вы Навальный....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14367

      Garrincha58 14 минут назад

      лимит отменить, а гос-во должно давать разрешение на работу только тем легионерам, которые играют или уже сыграли за свои нац.сборные не меньше 5 матчей только так к нам не поедут всякие Мамбу Кангву или Чупамбу тоесть легионер должен быть на голову выше наших паспортистов а кто не сможет таких подписать пусть в тех командах играют Оздоеву Бакаевы Рассказовы или им подобные

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5522

      mamba9090909 21 минуту назад

      Отмена лимита окончательно убьёт развитие футбольных школ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14367

      Garrincha58 > mamba9090909 11 минут назад

      не убьёт потому что убивать пока нечего все эти школы не приносят никакой пользы потому что там полный бардак и с них надо начинать русские футбольные реформы а не с всяких швейцарских систем или ещё чего то

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5522

      mamba9090909 > Garrincha58 5 минут назад

      Вот на это и надо направлять все силы и ср-ва, а не на покупку легионеров среднего пошиба. Если отменить лимит российские клубы заполнят легионеры среднего и ниже среднего уровня. А в национальную сборную придётся призывать игроков из ФНЛ-2.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1238

      Олег1204 24 минуты назад

      Ага, наглый пропендосник, хочет чтоб мы не вышли на олимпиаду

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5112

      GoldPlayFIFARus9 28 минут назад

      Пока Путин и едресня у власти, в России в лучшем случае будет стогнация, это включает всё, в том числе и футбол. Дед чушь ляпнул про олимпиаду не разбираясь в вопросе, теперь вот другим людям придётся расхлёбывать его не компетентность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11707

      Hektor 84 32 минуты назад

      Лимит глобальная ошибка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5028

      sochi-2013 39 минут назад

      Надо же куда-то рассовывать футболистов из Португалии.
      Капитан Бенфики Луизао получает 250тыс. евро в месяц, остальные в разы меньше, а в России з/п их "неликвида" сопоставима с з/п тамошних звезд.
      Этот крендель будет сюда "мусор" пачками тащить, за "толику малую"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4568

      polt 55 минут назад

      Бесполезные разговоры. Решение ВВП принято.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17002

      JTherry 55 минут назад

      любой лимит в условиях рынка контрпродуктивен, если бы не одно "но" - в России футбол социальный продукт и его развитие субсидирует государство, одно зло злее другого... если бы государство не вкладывало деньги в футбол, то никакой фиговый листок в виде "игр на Олимпиаде" отмену лимита на легионеров не прикрыл бы...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89511
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67568
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru