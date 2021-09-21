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Рангник: «Лимит не поможет сборной России. Это ошибка!»

21 сентября 2021, 19:26
73

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник высказался против лимита на легионеров в РПЛ.

«Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции. Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!

Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришел не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе.

Уровень игроков, выходящих из клубных академий, вырос настолько, что вопрос лимита перестал быть существенным. Разговоры об искусственных ограничениях были забыты», – сказал Рангник.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Рангник Ральф
Комментарии (73)
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"supermax"
1632242175
иногда кажется, что уже вообще ничего не поможет
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JTherry
1632242895
любой лимит в условиях рынка контрпродуктивен, если бы не одно "но" - в России футбол социальный продукт и его развитие субсидирует государство, одно зло злее другого... если бы государство не вкладывало деньги в футбол, то никакой фиговый листок в виде "игр на Олимпиаде" отмену лимита на легионеров не прикрыл бы...
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GoldPlayFIFARus9
1632244524
Пока Путин и едресня у власти, в России в лучшем случае будет стогнация, это включает всё, в том числе и футбол. Дед чушь ляпнул про олимпиаду не разбираясь в вопросе, теперь вот другим людям придётся расхлёбывать его не компетентность.
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Олег1204
1632244735
Ага, наглый пропендосник, хочет чтоб мы не вышли на олимпиаду
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Garrincha58
1632245381
лимит отменить, а гос-во должно давать разрешение на работу только тем легионерам, которые играют или уже сыграли за свои нац.сборные не меньше 5 матчей только так к нам не поедут всякие Мамбу Кангву или Чупамбу тоесть легионер должен быть на голову выше наших паспортистов а кто не сможет таких подписать пусть в тех командах играют Оздоеву Бакаевы Рассказовы или им подобные
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Иван Петров 1986
1632245412
Ах ты против путина. Это у нас экстремизмом называется.
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Отжогин
1632246241
Если в это дело влез сам Главный (которого футбол должен бы интересовать в последнюю очередь), то вопрос явно не спортивный, а МАТЕРИАЛЬНЫЙ и касается перераспределения денежных потоков.
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knikos
1632250192
. В Англии ввели лимит , также ввели обязанность иметь на поле игрока младше , по-моему , 21 года . Одновременно началась реформа детско-юношеского футбола. Мало того , клубы сами , чтобы кого-то стОящего выставлять в обязаловку , занялись своими академиями . Прошло сколько лет ? 10...20...30 ? Молодёжь появилась , вот лимит и отменили . Вот и вся логика "английских событий" . А он что пишет ? Хрень какую-то , всё в кучу смешал , совершенно переврав логику событий и изменений в английском футболе . Лимит нужен , мож и послабже , например , 10+15 . Просто надо отчётливо понимать , что результат не будет моментальным . Но и реформа детско-юношеского футбола в России не должна быть лишь сиюминутной кампанией , а должна стать системой . Как в Англии ...
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Вомбат
1632251057
Лимит вот уже 15 лет вредит сборной России. Домашний ЧМ был удачным не из-за лимита, а потому что играли дома, попалась слабая группа и здорово настроились, особенно Дзюба. ЧЕ 2008 был удачным потому, что лимит был принят недавно и еще не успел испортить молодых футболистов. Все остальные турниры были неудачными по ряду причин, одной из которых является лимит.
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Loko_Roma
1632254125
Пыня сказал у нас свой путь, все жополизы подхватили, на том и порешали, куда нам до загнивающей европы
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