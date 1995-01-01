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    «СЭ»: Азмун не прилетел с «Зенитом» в Казань на игру с «Рубином»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 8-го тура РПЛ с «Рубином». По информации «СЭ», 26-летний иранец не прилетел в Казань.

    С «Рубином» также не сыграют Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, которые продолжают восстанавливаться после травм.

    • «Зенит» сыграет с «Рубином» сегодня, 20 сентября.
    • Матч начнется в 18:30 мск.
    • Игра была перенесена на будний день из-за выборов в Госдуму РФ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      qpyratba 18 минут назад

      Кайфую от легкого БДСМ. Чтобы меня шлепали, связывали и жестко трахали в обе дырочки. Мне 24 года, симпатичная. Хотелось бы найти парня для постоянного секса. Написать в чат: https://en.hk/UWwl9

      0
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      Рейтинг: +14348

      Garrincha58 52 минуты назад

      смело ставим на Рубин

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      Рейтинг: +25180

      пьяныйхоровод > Garrincha58 25 минут назад

      Азмун не полетел , бразильцы ещё не отдышались после ЛЧ .
      Но есть свежий Дзюба )))))))))))))))) Он как тов. Сухов , целого взвода стоит ( а то и роты ).
      И в сборную могут вернуть ( надо только показать себя ) . Так что будет всем полный "тунец" .

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      Рейтинг: +8957

      alp 58 минут назад

      учимся играть без Иранца?

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      Рейтинг: +5061

      Давид59 59 минут назад

      Экс-команде не хочет забивать.

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