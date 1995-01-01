«СЭ»: Азмун не прилетел с «Зенитом» в Казань на игру с «Рубином»

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 8-го тура РПЛ с «Рубином». По информации «СЭ», 26-летний иранец не прилетел в Казань.
С «Рубином» также не сыграют Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, которые продолжают восстанавливаться после травм.
- «Зенит» сыграет с «Рубином» сегодня, 20 сентября.
- Матч начнется в 18:30 мск.
- Игра была перенесена на будний день из-за выборов в Госдуму РФ.