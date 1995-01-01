«СЭ»: Азмун не прилетел с «Зенитом» в Казань на игру с «Рубином»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 8-го тура РПЛ с «Рубином». По информации «СЭ», 26-летний иранец не прилетел в Казань.

С «Рубином» также не сыграют Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, которые продолжают восстанавливаться после травм.