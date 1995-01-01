Шварц – о замене Захаряна в игре с «Сочи»: «У него проблемы с мышцами. Не хотели рисковать»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц назвал причину замены полузащитника Арсена Захаряна во время матча восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

«У него были проблемы с мышцами. Мы не хотели рисковать им», – сказал Шварц.

Захарян – автор победного гола в матче «Сочи» – «Динамо».

Его заменили в перерыве встречи.

Благодаря победе москвичи поднялись на 2-е место в таблице РПЛ.

Шварц: «Горд тем, как «Динамо» боролось. Игроки проявили себя с лучшей стороны»