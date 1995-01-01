Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Шварц – о замене Захаряна в игре с «Сочи»: «У него проблемы с мышцами. Не хотели рисковать»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц назвал причину замены полузащитника Арсена Захаряна во время матча восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

    «У него были проблемы с мышцами. Мы не хотели рисковать им», – сказал Шварц.

    • Захарян – автор победного гола в матче «Сочи» – «Динамо».
    • Его заменили в перерыве встречи.
    • Благодаря победе москвичи поднялись на 2-е место в таблице РПЛ.

    Шварц: «Горд тем, как «Динамо» боролось. Игроки проявили себя с лучшей стороны»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +532

      SinyaaPyll 23 минуты назад

      Главное, чтоб Шунина в раме больше не было.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89488
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67541
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru