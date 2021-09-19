Примера. «Реал» победил «Валенсию», уступая в счете до 86-й минуты, и вышел на первое место

Бензема продолжает оставаться главным орудием и надеждой Реала. Клубу нужен новый супер нап!
«Реал» одержал волевую победу над «Валенсией» в гостевом матче 5-го тура чемпионата Испании. Мадридцы уступали со счетом 0:1 до 86-й минуты.
Победу «Реалу» принесли Карим Бензема и Винисиус Жуниор. Они забили по голу и отдали друг другу результативные передачи.
Команда Карло Анчелотти набрала 13 очков и поднялась на первое место в таблице. «Валенсия» занимает третье место (10 очков).
Испания. Примера. 5-й тур
Голы: 1:0 – Дуро, 66; 1:1 – Винисиус, 86; 1:2 – Бензема, 88.