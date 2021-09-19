Примера. «Реал» победил «Валенсию», уступая в счете до 86-й минуты, и вышел на первое место

«Реал» одержал волевую победу над «Валенсией» в гостевом матче 5-го тура чемпионата Испании. Мадридцы уступали со счетом 0:1 до 86-й минуты.

Победу «Реалу» принесли Карим Бензема и Винисиус Жуниор. Они забили по голу и отдали друг другу результативные передачи.

Команда Карло Анчелотти набрала 13 очков и поднялась на первое место в таблице. «Валенсия» занимает третье место (10 очков).

Испания. Примера. 5-й тур

Валенсия – Реал – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Дуро, 66; 1:1 – Винисиус, 86; 1:2 – Бензема, 88.

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