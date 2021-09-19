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    Примера. «Реал» победил «Валенсию», уступая в счете до 86-й минуты, и вышел на первое место

    «Реал» одержал волевую победу над «Валенсией» в гостевом матче 5-го тура чемпионата Испании. Мадридцы уступали со счетом 0:1 до 86-й минуты.

    Победу «Реалу» принесли Карим Бензема и Винисиус Жуниор. Они забили по голу и отдали друг другу результативные передачи.

    Команда Карло Анчелотти набрала 13 очков и поднялась на первое место в таблице. «Валенсия» занимает третье место (10 очков).

    Испания. Примера. 5-й тур

    Валенсия – Реал – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дуро, 66; 1:1 – Винисиус, 86; 1:2 – Бензема, 88.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2021 23:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10191

      житель СПб 40 минут назад

      Бензема продолжает оставаться главным орудием и надеждой Реала. Клубу нужен новый супер нап!

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      Рейтинг: +11165

      DeStar 41 минуту назад

      ага, 5 матчей в ла лиге = 15 голов реала
      бензема 6+5 .. что реал будет делать без бензема?

      0
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      Рейтинг: +133

      Батал Вселенский 1 час назад

      Матч мог закончиться с любым счётом в пользу любой из команд, и этот счёт был бы закономерным.

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      Рейтинг: +16933

      JTherry 1 час назад

      матч мог закончиться победой "летучих мышей", но Карло Анчелотти нашлись джокеры ( в рукаве)), которые смогли за 4 минуты до конца матча перевернуть игру в пользу Реала...) браво, Реал!!!

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