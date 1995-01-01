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    Тухель: «Хаверц со мной не расслабится»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о своем полузащитнике Кае Хаверце. Он считает соотечественника большим талантом.

    «Этот парень настолько полон таланта, что он не сможет расслабиться со мной. Потому что, если у тебя есть такое количество таланта, вы должны подтолкнуть себя к абсолютному максимуму. И никто не знает, какой максимум у Хаверца», – сказал Тухель.

    • 22-летний игрок стоит 70 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Хаверца 4 матча и гол.
    • В 18:30 по Москве «Челси» начнет матч 5-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    Тухель: «Хаверц никогда не станет вожаком «Челси»

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    Источник: твиттер Vince™

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