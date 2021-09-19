Тухель: «Хаверц со мной не расслабится»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о своем полузащитнике Кае Хаверце. Он считает соотечественника большим талантом.

«Этот парень настолько полон таланта, что он не сможет расслабиться со мной. Потому что, если у тебя есть такое количество таланта, вы должны подтолкнуть себя к абсолютному максимуму. И никто не знает, какой максимум у Хаверца», – сказал Тухель.

22-летний игрок стоит 70 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у Хаверца 4 матча и гол.

В 18:30 по Москве «Челси» начнет матч 5-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Тухель: «Хаверц никогда не станет вожаком «Челси»