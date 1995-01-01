Черевченко: «Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко сообщил, что у него нет коронавирусной инфекции.

Сегодня специалист не смог руководить командой в матче восьмого тура РПЛ против «Уфы» из-за повышенной температуры.

«Я приехал в отель. Просто поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь. Просто температура», – сказал Черевченко.