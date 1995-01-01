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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Черевченко: «Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь»

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко сообщил, что у него нет коронавирусной инфекции.

    Сегодня специалист не смог руководить командой в матче восьмого тура РПЛ против «Уфы» из-за повышенной температуры.

    «Я приехал в отель. Просто поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь. Просто температура», – сказал Черевченко.

    • «Химки» идут на 13-м месте в РПЛ.
    • Черевченко возглавляет команду с сентября 2020 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +173

      чаппай 56 минут назад

      Человек как будто в танке живёт.. обычная болезнь.. Слов нет, дебил, .ля...

      0
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      Рейтинг: +46693

      MaxRnD 1 час назад

      Привитые с тем же успехом болеют, что и не привитые

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