Черевченко: «Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь»

Человек как будто в танке живёт.. обычная болезнь.. Слов нет, дебил, .ля...
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко сообщил, что у него нет коронавирусной инфекции.
Сегодня специалист не смог руководить командой в матче восьмого тура РПЛ против «Уфы» из-за повышенной температуры.
«Я приехал в отель. Просто поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь. Просто температура», – сказал Черевченко.
- «Химки» идут на 13-м месте в РПЛ.
- Черевченко возглавляет команду с сентября 2020 года.