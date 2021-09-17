Лаксальт: «Динамо» чем-то похоже на сборную Уругвая»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт считает, что московский клуб похож на сборную Уругвая.
«Когда футболист тяжело работает и получает результат, то кайфует. В «Динамо» мы неплохо идeм по сезону, я осваиваюсь в городе и команде и получаю полноценное удовольствие.
Сандро Шварц работает с игроками индивидуально: общается, проводит беседы и компактные тактические разборы. И здорово нас мотивирует. «Динамо» чем-то похоже на Уругвай – мы сражаемся!
Быть уругвайцем на футбольном поле – значит рефлексировать и сражаться. Поэтому в Уругвае тяжело увидеть красивый футбол с пятью голами – там больше дерутся ради победы», – сказал Лаксальт.
- Уругваец провел 7 матчей в этом сезоне РПЛ.
- Лаксальт подписал контракт с «Динамо» по схеме «3+1».
- Клуб заплатил за него 3,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»