Лаксальт: «Динамо» чем-то похоже на сборную Уругвая»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт считает, что московский клуб похож на сборную Уругвая.

«Когда футболист тяжело работает и получает результат, то кайфует. В «Динамо» мы неплохо идeм по сезону, я осваиваюсь в городе и команде и получаю полноценное удовольствие.

Сандро Шварц работает с игроками индивидуально: общается, проводит беседы и компактные тактические разборы. И здорово нас мотивирует. «Динамо» чем-то похоже на Уругвай – мы сражаемся!

Быть уругвайцем на футбольном поле – значит рефлексировать и сражаться. Поэтому в Уругвае тяжело увидеть красивый футбол с пятью голами – там больше дерутся ради победы», – сказал Лаксальт.