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    Лаксальт: «Динамо» чем-то похоже на сборную Уругвая»

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт считает, что московский клуб похож на сборную Уругвая.

    «Когда футболист тяжело работает и получает результат, то кайфует. В «Динамо» мы неплохо идeм по сезону, я осваиваюсь в городе и команде и получаю полноценное удовольствие.

    Сандро Шварц работает с игроками индивидуально: общается, проводит беседы и компактные тактические разборы. И здорово нас мотивирует. «Динамо» чем-то похоже на Уругвай – мы сражаемся!

    Быть уругвайцем на футбольном поле – значит рефлексировать и сражаться. Поэтому в Уругвае тяжело увидеть красивый футбол с пятью голами – там больше дерутся ради победы», – сказал Лаксальт.

    • Уругваец провел 7 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • Лаксальт подписал контракт с «Динамо» по схеме «3+1».
    • Клуб заплатил за него 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11924

      ilichkadr 20 минут назад

      Ага, если "Динамо" похоже на сборную Уругвая , то он сам на Хосе Сантамарию.

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