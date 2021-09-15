Крицюк – о 0:1 с «Челси»: «Самым сложным было выходить в атаку. В обороне действовали хорошо»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал результат матча с «Челси» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
— Что оказалось самым сложным в матче против «Челси»?
— Как показала игра — выходить в атаку, хотя обороняться тоже было сложно. И ребята бились, старались, это было видно каждому. Не получалось качественно выходить в атаку и слишком много пространства давали в середине.
— «Зенит» проиграл, но провел лучший матч в ЛЧ за последние два года. Главные итоги игры лично для вас.
— Я не могу судить, лучший матч это или нет в Лиге чемпионов за последнее время. Да, в обороне ребята действовали достаточно хорошо, но есть, над чем работать. Что касается итогов, то после возвращения домой сделаем выводы, поработаем над ошибками, и, надеюсь, улучшим игру.
- «Челси» ни разу не пробил в створ в первом тайме.
- «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.
- Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.
Клаудиньо: «Доволен матчем «Зенита» против «Челси»