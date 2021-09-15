Крицюк – о 0:1 с «Челси»: «Самым сложным было выходить в атаку. В обороне действовали хорошо»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал результат матча с «Челси» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

— Что оказалось самым сложным в матче против «Челси»?

— Как показала игра — выходить в атаку, хотя обороняться тоже было сложно. И ребята бились, старались, это было видно каждому. Не получалось качественно выходить в атаку и слишком много пространства давали в середине.

— «Зенит» проиграл, но провел лучший матч в ЛЧ за последние два года. Главные итоги игры лично для вас.

— Я не могу судить, лучший матч это или нет в Лиге чемпионов за последнее время. Да, в обороне ребята действовали достаточно хорошо, но есть, над чем работать. Что касается итогов, то после возвращения домой сделаем выводы, поработаем над ошибками, и, надеюсь, улучшим игру.

«Челси» ни разу не пробил в створ в первом тайме.

«Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.

Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.

Клаудиньо: «Доволен матчем «Зенита» против «Челси»