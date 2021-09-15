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    Крицюк – о 0:1 с «Челси»: «Самым сложным было выходить в атаку. В обороне действовали хорошо»

    Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал результат матча с «Челси» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    — Что оказалось самым сложным в матче против «Челси»?

    — Как показала игра — выходить в атаку, хотя обороняться тоже было сложно. И ребята бились, старались, это было видно каждому. Не получалось качественно выходить в атаку и слишком много пространства давали в середине.

    — «Зенит» проиграл, но провел лучший матч в ЛЧ за последние два года. Главные итоги игры лично для вас.

    — Я не могу судить, лучший матч это или нет в Лиге чемпионов за последнее время. Да, в обороне ребята действовали достаточно хорошо, но есть, над чем работать. Что касается итогов, то после возвращения домой сделаем выводы, поработаем над ошибками, и, надеюсь, улучшим игру.

    • «Челси» ни разу не пробил в створ в первом тайме.
    • «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.
    • Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +409

      BuenosArgentina 34 минуты назад

      Должен был наверху играть в случае с забитым голом : выбить кулаком, разве нет

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      Рейтинг: +1430

      serglider 1 час назад

      Вообще интересно стали играть российские вратари! Ростом под два метра, руки по метру... идет заброс мяча в район вратарской, он стоит на линии ворот... Чудила (на букву м)! Сделай три шага вперед, в прыжке выбей кулаком мяч над головой соперника.. нет стоит на линии ворот... надеется на свою реакцию... Не шмогла я... не шмогла...

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      Рейтинг: +14303

      Garrincha58 1 час назад

      А почему Крицюк как мужик не сказал, что гол на его совести, что мяч то берущийся был. Эх так и не удалось укрепить вратарскую позицию впрочем и другие позиции тоже и для чего им трансферное окно ничего не умеют

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