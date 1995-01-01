«Огненная поддержка». «Зенит» показал промо к старту Лиги чемпионов

В прошлые разы тоже разные понторезные ролики выкладывали, зато обсирались знатно в итоге.
«Зенит» выпустил проморолик к старту нового сезона Лиги чемпионов.
На видео болельщики клуба зажигают файеры в акватории Невы. «Огненная поддержка», – оценила действия фанатов пресс-служба клуба.
- Сегодня, 14 сентября, «Зенит» сыграет с «Челси». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- На групповом этапе ЛЧ «Зенит» также встретится с «Ювентусом» и «Мальме».