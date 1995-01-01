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    «Огненная поддержка». «Зенит» показал промо к старту Лиги чемпионов

    «Зенит» выпустил проморолик к старту нового сезона Лиги чемпионов.

    На видео болельщики клуба зажигают файеры в акватории Невы. «Огненная поддержка», – оценила действия фанатов пресс-служба клуба.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7014

      Fusballer 38 минут назад

      В прошлые разы тоже разные понторезные ролики выкладывали, зато обсирались знатно в итоге.

      0
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      Рейтинг: +3063

      Питерский князь 39 минут назад

      Водных мотоциклах поплыли в Англию.
      =))))

      1
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      Рейтинг: +275

      jek718875 44 минуты назад

      Сегодня в игре с ЧЕЛСИ из жопы должен дым валить

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