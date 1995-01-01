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    Лига чемпионов. «Зенит» сыграет на выезде с «Челси»

    Сегодня, 14 сентября, «Зенит» встретится с «Челси» в Лондоне в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

    • Лондонская команда – действующий победитель ЛЧ.
    • Петербуржцы – чемпионы России.
    • На групповом этапе ЛЧ «Зенит» также встретится с «Ювентусом» и «Мальме».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1870

      tarasofka 40 секунд назад

      читаю телеграм зенита. минус оздоев, караваев, ловрен. пздц. и если на первого похер, то на второго не похер, а на третьего, который в апл был лет 7, вообще не похер, как бы. ну что за...

      0
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      Рейтинг: +1123

      zarsm 6 минут назад

      Шансов 0, но вывеска хорошая

      0
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      Рейтинг: +7747

      playsh 8 минут назад

      Вся надежда на Азмуна,будущую звезду Европейского футбола.

      0
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      Рейтинг: +3253

      neveldomha 11 минут назад

      Надеюсь на ничью. Хотя с такой защитой - это будет чудо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5457

      Добрый Бобер 24 минуты назад

      Ну что народ, подержим сегодня кулачки за Питер?

      3
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      Рейтинг: +7747

      playsh > Добрый Бобер 7 минут назад

      А как же,уже держу...Зенит,не переживай,всё будет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +141

      Chehofff 44 минуты назад

      Побольше бы таких мачтей.
      Только на уровне таких соперников Клуб будет всегда в высоком тонусе.

      3
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      Рейтинг: +1870

      tarasofka 48 минут назад

      не знаю, с каким счётом нас вынесут, лишь бы не разгромно. также верю, что наши не_гры сподобятся хоть на 1 гол.

      0
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      Рейтинг: -488

      СуперПАВ9 > tarasofka 37 минут назад

      Надо боротся за победу

      2
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      Рейтинг: +2602

      Derzkiy1 50 минут назад

      Статья должны была назваться…
      - Сегодня Зенит проиграет Челси

      0
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      Рейтинг: -488

      СуперПАВ9 > Derzkiy1 38 минут назад

      Или челси проиграет Зениту

      0
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      Рейтинг: +603

      GammiD > Derzkiy1 33 минуты назад

      попытается не проиграть крупно))) Челси в 22-00 по мск)))

      1
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      Рейтинг: +7747

      playsh > GammiD 6 минут назад

      Уж не счёт ли это вместо времени по мск?

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