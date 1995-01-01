Лига чемпионов. «Зенит» сыграет на выезде с «Челси»

читаю телеграм зенита. минус оздоев, караваев, ловрен. пздц. и если на первого похер, то на второго не похер, а на третьего, который в апл был лет 7, вообще не похер, как бы. ну что за...
Сегодня, 14 сентября, «Зенит» встретится с «Челси» в Лондоне в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
- Лондонская команда – действующий победитель ЛЧ.
- Петербуржцы – чемпионы России.
- На групповом этапе ЛЧ «Зенит» также встретится с «Ювентусом» и «Мальме».