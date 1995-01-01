Лига чемпионов. «Зенит» сыграет на выезде с «Челси»

Сегодня, 14 сентября, «Зенит» встретится с «Челси» в Лондоне в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.