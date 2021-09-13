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    Дрейер забил за «Рубин» пяткой спустя три минуты после дебюта

    «Рубин» принимает «Урал» в матче 7-го тура РПЛ (2:0, первый тайм).

    Казанцы вышли вперед уже на 3-й минуте. С передачи Хвичи в дебютном матче за клуб отличился Андерс Дрейер. Он нанес голевой удар пяткой первым касанием в матче.

    • Футболист куплен за 6 миллионов евро у «Мидтьюлланда».
    • Дрейер выступал за датский клуб с января 2020 года.
    • Он забил 18 голов и сделал 22 ассиста в 70 матчах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2021 18:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +21317

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Аплодисменты Помазуну.

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      Рейтинг: +778

      aubergine 15 часов назад

      Неплохой дебют. Красивый гол в самом начале матча и в итоге хет-трик. Посмотрим будет ли Драйер драть другие команды.

      0
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      Рейтинг: +9581

      Вомбат 15 часов назад

      Дрейер произвел впечатление футбольной звезды, случайно залетевшей в РПЛ. Хотя наверное просто так сегодня звезды сложились. Посмотрим как он будет играть в следующих матчах.

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      Рейтинг: +10052

      житель СПб 16 часов назад

      Ничего себе! Наверное, рекорд по голам пяткой на 2 минуте. Вот это дебют!

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      Рейтинг: +8

      jora_lok 18 часов назад

      хвича по воротам бил

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      Рейтинг: +4898

      maygli 18 часов назад

      Действительно красивый гол.

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