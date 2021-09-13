Николич – о сроках восстановления Антона Миранчука: «Надеюсь, к весне он вернется»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал травму полузащитника Антона Миранчука.
«У Антона Миранчука хроническое заболевание, это не что-то новое. Он полтора года играл с этой болью. Надо решить эту ситуацию.
Хочу сказать ему «спасибо», что он вообще пробовал играть через травму. Это было видно, что травма ему мешала. Еще с зимних сборов. Надеюсь, что к весне он вернется», – сказал Николич.
- У Миранчука выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.
- Он может пропустить от 2 до 6 месяцев.
- В текущем сезоне хавбек сделал 1 ассист в 5 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»