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    Николич – о сроках восстановления Антона Миранчука: «Надеюсь, к весне он вернется»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал травму полузащитника Антона Миранчука.

    «У Антона Миранчука хроническое заболевание, это не что-то новое. Он полтора года играл с этой болью. Надо решить эту ситуацию.

    Хочу сказать ему «спасибо», что он вообще пробовал играть через травму. Это было видно, что травма ему мешала. Еще с зимних сборов. Надеюсь, что к весне он вернется», – сказал Николич.

    • У Миранчука выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.
    • Он может пропустить от 2 до 6 месяцев.
    • В текущем сезоне хавбек сделал 1 ассист в 5 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14276

      Garrincha58 39 минут назад

      вот такая у нас супер медицина, а мы всё кричим что у нас всегда лучше всех, а то почему бы ещё со времён СССР и по сей день все игроки оперируются то в Германии то в Италии, эх мля медицина ты наша....

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      Рейтинг: +51696

      portero 1 час назад

      Надо было пораньше с типо-врачами разобраться...
      Чуть не угробили парня совсем.

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