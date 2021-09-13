Николич – о сроках восстановления Антона Миранчука: «Надеюсь, к весне он вернется»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал травму полузащитника Антона Миранчука.

«У Антона Миранчука хроническое заболевание, это не что-то новое. Он полтора года играл с этой болью. Надо решить эту ситуацию.

Хочу сказать ему «спасибо», что он вообще пробовал играть через травму. Это было видно, что травма ему мешала. Еще с зимних сборов. Надеюсь, что к весне он вернется», – сказал Николич.