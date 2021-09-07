Антон Миранчук может пропустить от 2 до 6 месяцев

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прошел медицинское обследование в Германии.
По информации «РБ-Спорт», у футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.
Теперь клубу и игроку нужно определиться со способом восстановления после травмы.
В случае консервативного лечения Миранчук будет вынужден около двух месяцев находиться в Германии и делать уколы под присмотром немецкого врача.
Если хавбек решится на операцию, то он пропустит полгода.
- Миранчук испытывает боль в левом бедре. Эта травма беспокоит его с января.
- Из-за этих проблем агент игрока Вадим Шпинев назвал главу медштаба «Локо» Алексея Репетюка «иудой».
Источник: «РБ-Спорт»