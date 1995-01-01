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    Антон Миранчук может пропустить от 2 до 6 месяцев

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прошел медицинское обследование в Германии.

    По информации «РБ-Спорт», у футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.

    Теперь клубу и игроку нужно определиться со способом восстановления после травмы.

    В случае консервативного лечения Миранчук будет вынужден около двух месяцев находиться в Германии и делать уколы под присмотром немецкого врача.

    Если хавбек решится на операцию, то он пропустит полгода.

    • Миранчук испытывает боль в левом бедре. Эта травма беспокоит его с января.
    • Из-за этих проблем агент игрока Вадим Шпинев назвал главу медштаба «Локо» Алексея Репетюка «иудой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +20593

      vladimir-7 17 минут назад

      Ну вот, а Локо хотел втюхать инвалида Миранчука в ЦСКА.

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      Рейтинг: +24852

      Боцман59rus 44 минуты назад

      - кончились братья, один в Италии, другой в больнице. Возились- возились с ними с десяток лет, да так и не вывозились. Обычная история наших звезДПаспортистов - шума много, а выхлопа 0целых, Х&Йдесятых

      0
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      Рейтинг: +611

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      чувствую не продлят контракт Карпину не зависимо от результатов.
      выдавят его, беречь же нужно игроков, а не заставлять бегать на матчах сборной.
      тем более игроки в паспортом РФ стоят миллиарды, это же суперзвёзды, без которых нельзя проводить матчи РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1774

      LOKOfanatik19 > сутулая собака и лисы 1 час назад

      При чем тут Валера, Антон не вызывается в сборную.

      5
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      Рейтинг: +611

      сутулая собака и лисы > LOKOfanatik19 1 час назад

      а, это Антон, не заметил.
      в любом случае в сборной уже 6 инвалидов получили травмы и мой текст актуален.

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      Рейтинг: +39

      3meeeD > сутулая собака и лисы 17 минут назад

      Ты как обычно дичь катаешь,то на хохлятском ,то *****.то текст не видишь.

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      Рейтинг: +9086

      Cleaner 1 час назад

      Локо нужно менять врачей. Срочно!!!

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