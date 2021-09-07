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Антон Миранчук может пропустить от 2 до 6 месяцев

7 сентября 2021, 14:42
9

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прошел медицинское обследование в Германии.

По информации «РБ-Спорт», у футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.

Теперь клубу и игроку нужно определиться со способом восстановления после травмы.

В случае консервативного лечения Миранчук будет вынужден около двух месяцев находиться в Германии и делать уколы под присмотром немецкого врача.

Если хавбек решится на операцию, то он пропустит полгода.

  • Миранчук испытывает боль в левом бедре. Эта травма беспокоит его с января.
  • Из-за этих проблем агент игрока Вадим Шпинев назвал главу медштаба «Локо» Алексея Репетюка «иудой».

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (9)
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сутулая собака и лисы
1631016345
чувствую не продлят контракт Карпину не зависимо от результатов. выдавят его, беречь же нужно игроков, а не заставлять бегать на матчах сборной. тем более игроки в паспортом РФ стоят миллиарды, это же суперзвёзды, без которых нельзя проводить матчи РПЛ.
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Боцман59rus
1631017949
- кончились братья, один в Италии, другой в больнице. Возились- возились с ними с десяток лет, да так и не вывозились. Обычная история наших звезДПаспортистов - шума много, а выхлопа 0целых, Х&Йдесятых
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Enter2006
1631018374
А как частичный разрыв сухожилия не выявили своевременно? Есть же и КТ и МРТ и УЗИ. Или в Локо до сих пор пиявками лечат и кровопусканием?
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vladimir-7
1631019562
Ну вот, а Локо хотел втюхать инвалида Миранчука в ЦСКА.
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zigbert
1631026253
Налицо отсутствие грамотного медицинского персонала в Локомотиве.
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Kissa17
1631070605
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