Антон Миранчук может пропустить от 2 до 6 месяцев

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прошел медицинское обследование в Германии.

По информации «РБ-Спорт», у футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.

Теперь клубу и игроку нужно определиться со способом восстановления после травмы.

В случае консервативного лечения Миранчук будет вынужден около двух месяцев находиться в Германии и делать уколы под присмотром немецкого врача.

Если хавбек решится на операцию, то он пропустит полгода.