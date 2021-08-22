Агент Миранчука: «У Антона проблемы с января, но медштаб «Локо» возглавляет иуда»

Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинев раскритиковал медицинский штаб клуба. Он обвинил директора медицинского департамента «Локо» Алексея Репетюка в том, что из-за него Миранчук не может восстановиться после травмы.

– Почему так долго не удается залечить эту травму?

– Что-то надо делать, потому что это все затягивается, но никто ничего не делает. Насколько я понимаю, у главного тренера есть сведения об этой проблеме. Но, к сожалению, медицинский штаб возглавляет человек, которого на этой должности быть не должно просто по определению. Потому что он иуда в первую очередь. Во-вторых, его профессиональные качества далеки от идеала, человек не должен занимать это место.

– Объясните, о ком вы.

– О господине Репетюке. Это человек, который просто всех своих старших товарищей сдал с потрохами и занял место Эдуарда Безуглова. Я не знаю, в чем проблема, но по крайней мере с Безугловым был очень хороший и правильный контакт. Была выстроена коммуникация. Если было необходимо какое-то медицинское вмешательство, серьезное обследование, это решалось за день-два. Это касалось не просто футболистов основной команды, а футболистов академии, детишек. Проблемы у Антона начались в январе, на носу сентябрь. Какие-то действия кто-то предпринимает?

– Вы понимаете, почему это происходит? Почему врач не предпринимает никаких мер?

– Я не понимаю, почему так происходит. Может быть, не хватает квалификации, может, чувства ответственности. Надо принимать решения, отправлять человека на обследования. Либо давать паузу до двух месяцев, а уже начался чемпионат. Антон уже пропустил Евро, когда у него были все шансы.

Мы помним отрезок прошлой осенью, когда Антон выдавал классную игру, были матчи Лиги чемпионов. Не могло так все произойти, что футболист в один момент разучился играть. Он постоянно с этой проблемой. Боль в левом бедре есть всегда, на тренировках – то больше, то меньше.