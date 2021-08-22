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  • Агент Миранчука: «У Антона проблемы с января, но медштаб «Локо» возглавляет иуда»

Агент Миранчука: «У Антона проблемы с января, но медштаб «Локо» возглавляет иуда»

22 августа 2021, 23:32
10

Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинев раскритиковал медицинский штаб клуба. Он обвинил директора медицинского департамента «Локо» Алексея Репетюка в том, что из-за него Миранчук не может восстановиться после травмы.

– Почему так долго не удается залечить эту травму?

– Что-то надо делать, потому что это все затягивается, но никто ничего не делает. Насколько я понимаю, у главного тренера есть сведения об этой проблеме. Но, к сожалению, медицинский штаб возглавляет человек, которого на этой должности быть не должно просто по определению. Потому что он иуда в первую очередь. Во-вторых, его профессиональные качества далеки от идеала, человек не должен занимать это место.

– Объясните, о ком вы.

– О господине Репетюке. Это человек, который просто всех своих старших товарищей сдал с потрохами и занял место Эдуарда Безуглова. Я не знаю, в чем проблема, но по крайней мере с Безугловым был очень хороший и правильный контакт. Была выстроена коммуникация. Если было необходимо какое-то медицинское вмешательство, серьезное обследование, это решалось за день-два. Это касалось не просто футболистов основной команды, а футболистов академии, детишек. Проблемы у Антона начались в январе, на носу сентябрь. Какие-то действия кто-то предпринимает?

– Вы понимаете, почему это происходит? Почему врач не предпринимает никаких мер?

– Я не понимаю, почему так происходит. Может быть, не хватает квалификации, может, чувства ответственности. Надо принимать решения, отправлять человека на обследования. Либо давать паузу до двух месяцев, а уже начался чемпионат. Антон уже пропустил Евро, когда у него были все шансы.

Мы помним отрезок прошлой осенью, когда Антон выдавал классную игру, были матчи Лиги чемпионов. Не могло так все произойти, что футболист в один момент разучился играть. Он постоянно с этой проблемой. Боль в левом бедре есть всегда, на тренировках – то больше, то меньше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (10)
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житель СПб
1629665355
Печально... Так и карьера может закончиться. Надо самому проявлять больше инициативы.
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ySS
1629666127
Никто не захотел брать травмированного игрока?
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PAREVG.
1629670823
Так в чем проблема, пройдите независимое обследование, и покажите результаты президенту Локомотива. Может после этого, он снимет хохла с должности.
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paracetamol
1629695778
Иуда - это ибрей что-ли?
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rash1959
1629699985
А в районную поликлинику сходить? Там очень сильные доктора и ближних республик.
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zigbert
1629728957
Неужели такое безразличие руководства клуба к игроку. Даже тренер обязан знать что происходит со своим подопечным, занося его в заявку на матч. Миранчук не такой уж неприметный игрок а один из лидеров команды.
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GM
1629744612
Печалька для агента - хотелось заработать на очередной продаже, а тут на тебе, травма. И внезапно так, всего 8 месяцев прошло. Что-то в РПЛ всё больше и больше "светятся" хайповатые, беспринципные футбольные агенты, не отвечающие за свои слова и успешно льющие грязь на всех подряд...
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